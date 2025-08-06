Se durmió en la paz del Señor en San Francisco el 6 de agosto de 2025 a las 20:30 hs, a la edad de 60 años.

Participan: sus hermanos: Héctor, Daniel, Graciela, María y Raúl; hermanos políticos, sobrinos y demás deudos comunican a sus relaciones que los restos del extinto serán inhumados en el cementerio local hoy jueves a las 16:30 hs, previa oración en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 – San Francisco.}

Casa de duelo: Córdoba Nº 1176 – San Francisco

Empresa: Di Monte S.R.L.