Falleció en San Francisco el 2 de octubre del 2025, a las 19.40, a la edad de 61 años.

Participan sus hijos Guillermina, Patricio y Facundo Montenegro; su hijo político Francisco Berazategui; su hermano Luis “Ringo” Montenegro; su hermana política Marcela Tello; su sobrina Victoria Montenegro.

Sus restos serán sepultados en el cementerio local el viernes a las 11.30, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Mendoza 447 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.