Falleció en San Francisco el 22 de octubre del 2025, a la edad de 71 años.

Participan su esposo Juan Alberto Baggio; sus hijos Germán y Fernando Baggio; su hija política Sandra Soria; sus nietos Ruth, David, Samuel y Lucía; su sobrino Heraldo; y sus sobrinas nietas Evelyn y Pauli.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local mañana viernes a las 10, previo responso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Lavalle 561 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.