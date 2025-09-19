Falleció el 19 de septiembre del 2025, a las 5.30, a la edad de 93 años.

Participan sus hijas María Rosa y Silvana; sus hijos políticos Oscar López y Egidio Novello; sus nietos Daniel, Alejandro y María Eugenia López; Gisela, María Angélica, Agustín y Matías (†) Novello; sus nietos políticos Eugenia Copparolli, Analía Melano, Rodrigo González, Franco Prelazzi y Nadín Pérez; sus bisnietos Juan Pablo y Santiago López, Julia y Joaquino González, Valentín Alissio, Benjamín Cesca y Pietro Prelazzi; su hermana Miriam Galarza.

Sus restos serán cremados en el Eco Crematorio de Autovía 19 el viernes, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: España 673 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.