Falleció en San Francisco el 9 de septiembre del 2025, a las 19, a la edad de 77 años.

Participan su compañera Cristina Hennot; sus hijos Marcelo y Claudio; sus hijas políticas Micaela Almada y Silvina Mari; sus nietos Bruno, Anna, Emma, Blas, Agostina, Diego, Sol y Fernando; sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local el miércoles a las 16, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Italia 235 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.