Genoveva Elena Clara Torres de Pino (82)
Falleció el 28 de octubre de 2025 en San Francisco, a la edad de 82 años.
Participan:
Su esposo: Domingo Pino.
Sus hijos: Domingo y Omar Pino.
Sus hijas políticas, nietos, bisnietos, tataranieto, hermana y hermanos políticos.
Y demás deudos.
Sepelio: Sus restos serán sepultados en el cementerio de Frontera el miércoles 29/10 a las 10:00 hs., previo oficio religioso en la Iglesia de Guadalupe, Frontera.
Casa de duelo: Calle 5 Nº 814 – Frontera.
Empresa: Di Monte SRL.