Falleció el 28 de octubre de 2025 en San Francisco, a la edad de 82 años.

Participan:

Su esposo: Domingo Pino.

Sus hijos: Domingo y Omar Pino.

Sus hijas políticas, nietos, bisnietos, tataranieto, hermana y hermanos políticos.

Y demás deudos.

Sepelio: Sus restos serán sepultados en el cementerio de Frontera el miércoles 29/10 a las 10:00 hs., previo oficio religioso en la Iglesia de Guadalupe, Frontera.

Casa de duelo: Calle 5 Nº 814 – Frontera.

Empresa: Di Monte SRL.