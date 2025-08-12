Falleció el 12 de agosto de 2025 a la 1:30 hs. en San Francisco, a la edad de 28 años.

Participan:

Su madre: Carina Martínez.

Su padre: Horacio Levrato.

Su esposa: Paola Ramírez.

Sus hijos: Bianca, Thiago y Luana.

Sus hermanos: Daiana, Ezequiel, Cristian, Yesica, Fabricio, Yamila, Uriel.

Amigos y demás familiares.

Sepelio: Sus restos serán sepultados el miércoles 13/8 a las 10:00 hs. en el cementerio de Frontera, previo oficio religioso en sala.

Casa de duelo: Calle 112 N°1220.

Empresa: Romero Hnos S.A.