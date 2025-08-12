Emanuel Alejandro Levrato (28)
Falleció el 12 de agosto de 2025 a la 1:30 hs. en San Francisco, a la edad de 28 años.
Participan:
Su madre: Carina Martínez.
Su padre: Horacio Levrato.
Su esposa: Paola Ramírez.
Sus hijos: Bianca, Thiago y Luana.
Sus hermanos: Daiana, Ezequiel, Cristian, Yesica, Fabricio, Yamila, Uriel.
Amigos y demás familiares.
Sepelio: Sus restos serán sepultados el miércoles 13/8 a las 10:00 hs. en el cementerio de Frontera, previo oficio religioso en sala.
Casa de duelo: Calle 112 N°1220.
Empresa: Romero Hnos S.A.