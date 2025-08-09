María del Carmen López (60) Falleció el 26 de julio de 2021 a las 00.10 a los 60 años. Sus restos serán cremados este lunes en el Eco Crematorio de Autovía 19 a las 16 previa oración en sala velatoria. Casa de duelo: Calle 5 Nº 2938. Participan su esposo Carlos Ramón Oliva "Cachi", sus hijos Lucas, Mariana, Gerardo y Laura, sus hijos políticos Luciana Martinengo, Nadia Guerra, Leonardo Gómez y Nicolás Bossa, su madre Juana López "Chichi", sus hermanos, sus nietos, nietos políticos, sobrinos y demás familiares. Empresa: Rosso Hnos.