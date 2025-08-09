Elso Emer Bellis, "Pocho" (77)
Falleció hoy en Freyre, a la edad de 77 años.
Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 de calle Sarmiento 863 y recibirán sepultura en el cementerio local el día sábado a las 17:00 hs, previo oficio religioso en sala velatoria.
Casa de duelo: Alberdi 591 – Freyre
Empresa: Rivoira
María del Carmen López (60)
Falleció el 26 de julio de 2021 a las 00.10 a los 60 años. Sus restos serán cremados este lunes en el Eco Crematorio de Autovía 19 a las 16 previa oración en sala velatoria. Casa de duelo: Calle 5 Nº 2938. Participan su esposo Carlos Ramón Oliva "Cachi", sus hijos Lucas, Mariana, Gerardo y Laura, sus hijos políticos Luciana Martinengo, Nadia Guerra, Leonardo Gómez y Nicolás Bossa, su madre Juana López "Chichi", sus hermanos, sus nietos, nietos políticos, sobrinos y demás familiares. Empresa: Rosso Hnos.
Ricardo Daniel Denipotti "Panca" (62)
Falleció el 17/09/21 a las 08:30 Hs., a los 62 años. Participan su compañera Mónica Ortega, sus hermanos Germán, Oscar y Agustín Denipotti, sus hermanos políticos, Alicia Caressana, María del Carmen Andini, Patricia y José Ortega; sus sobrinos Ivana y Camila Denipotti, y demás familiares y amigos. Sepelio: sábado a las 9:30 en el cementerio local, previa oración en sala velatoria. Casa de duelo: Bv. Buenos Aires 1579. Empresa: Rosso Hnos.
Susana de las Mercedes Quiroga (76)
Falleció el 19 de julio de 2021 a las 22.25 a los 76 años. Sus restos serán inhumados en el cementerio local este martes a las 16.30 previa oración en sala velatoria. Participan sus hijos Fernando, Gerardo, María del Carmen, Silvia y Marcela, sus hijos políticos Silvia, Alicia, Alejandro, Hernán, sus nietos Lara y Valentín, Julieta, Leandro, Antonella, Matías, Florencia, María Sol, Juan Cruz, Alejandro, Lourdes, Elías, Máximo y Nino, nietos políticos, bisnietos y demás familiares. Empresa: Rosso Hnos.
