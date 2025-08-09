Falleció hoy en Freyre, a la edad de 77 años.

Sus restos son velados en sala velatoria N° 1 de calle Sarmiento 863 y recibirán sepultura en el cementerio local el día sábado a las 17:00 hs, previo oficio religioso en sala velatoria.

Casa de duelo: Alberdi 591 – Freyre

Empresa: Rivoira