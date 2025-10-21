Falleció en San Francisco el 21 de octubre del 2025, a las 1:10 a la edad de 87 años.

Participan: sus hijos Liliana y Emir Possetto; hijos políticos Víctor Bronzone y Lorena Pogliotti; sus nietos Jesica y Dahyana; Gastón y Nahuel; Yanet, Jennifer y Agustín; nietos políticos; bisnietos Amparo, Julieta, Álvaro, Emilia, Sofía, Paulina, Thiago y Felipe y demás familiares.

Sepelio: en el cementerio local hoy martes a las 16 previa oración en sala velatoria.

Casa de Duelo: Colon Nº 328 – San Francisco

Empresa: Di Monte S.R.L.