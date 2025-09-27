Falleció en San Francisco el 27 de septiembre del 2025 a las 16:30 a la edad de 78 años.

Participan: sus hijos: Marcela y Gabriel Viotti ; hijos políticos Gerardo y Viviana; sus nietos Ezequiel, María Florencia, Maitena y Julia; su nieto político Emanuel; sus bisnietos Benicio y Bastian y Francina, demás familiares y amigos.

Sepelio: será cremada en el Eco Crematorio de Autovía 19.

Casa de duelo: Bv. Sáenz Peña 2455 – San Francisco

