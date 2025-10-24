Diego Alberto Paulino "Gordo" (42)
Falleció en San Francisco el 24 de octubre del 2025, a las 12.
Sepelio: sábado a las 16 en el cementerio de Frontera, previo oficio religioso en sala velatoria.
Casa de duelo: Calle 94 N° 453 - Frontera.
Empresa: Rosso Hnos. S.R.L.
A cuatro días de las elecciones, renunció el canciller Gerardo Werthein
Se suma a una larga de lista de funcionarios que renuncian. Suena Guillermo Francos como su reemplazo en un inminente recambio de fichas en el Gobierno.
Femicidios: Patricia Bullrich culpó al feminismo por la violencia de género y desató fuertes críticas
La ministra de Seguridad vinculó el “empoderamiento” de las mujeres con la ola de femicidios y acusó al “feminismo extremo” de generar “desequilibrio”. Organizaciones sociales criticaron fuertemente la postura oficial y referentes del movimiento exigieron su renuncia
María del Carmen López (60)
Falleció el 26 de julio de 2021 a las 00.10 a los 60 años. Sus restos serán cremados este lunes en el Eco Crematorio de Autovía 19 a las 16 previa oración en sala velatoria. Casa de duelo: Calle 5 Nº 2938. Participan su esposo Carlos Ramón Oliva "Cachi", sus hijos Lucas, Mariana, Gerardo y Laura, sus hijos políticos Luciana Martinengo, Nadia Guerra, Leonardo Gómez y Nicolás Bossa, su madre Juana López "Chichi", sus hermanos, sus nietos, nietos políticos, sobrinos y demás familiares. Empresa: Rosso Hnos.
Ricardo Daniel Denipotti "Panca" (62)
Falleció el 17/09/21 a las 08:30 Hs., a los 62 años. Participan su compañera Mónica Ortega, sus hermanos Germán, Oscar y Agustín Denipotti, sus hermanos políticos, Alicia Caressana, María del Carmen Andini, Patricia y José Ortega; sus sobrinos Ivana y Camila Denipotti, y demás familiares y amigos. Sepelio: sábado a las 9:30 en el cementerio local, previa oración en sala velatoria. Casa de duelo: Bv. Buenos Aires 1579. Empresa: Rosso Hnos.
