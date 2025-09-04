Falleció el 4 de septiembre de 2025 a las 13:02 a los 77 años.

Sus restos fueron sepultados este viernes a las 10:30 en el cementerio de San Francisco previa oración en sala velatoria.

Casa de duelo: Dr. Arturo Illia 1342.

Participan sus hijos Jorge, Mónica y Patricia, sus hijos políticos Daniel Busso y Walter Torrico, sus nietos Verónica, Jesica Micaela, Geremi, Johanna, Iván, Florencia y Kevin, sus nietos políticos y bisnietos Naiara, Berenice, Santino, Victoria, Isabella y Ezequiel, hermanos, hermanos políticos y sobrinos.

Empresa: Sentir.