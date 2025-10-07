Claudina Isolina Taborda (87)
Falleció el 7 de octubre de 2025 a las 19:28 hs. en Córdoba, a la edad de 87 años.
Participan:
Sus hijos: Miriam, Emma, Cecilia, Analía, Miguel y Jorge.
Hijos políticos: Osvaldo, Daniel, Vanesa y Susana.
Nietos, nietos políticos.
Su hermano: Héctor Ludueña.
Sobrinos, bisnietos, tataranietos y demás familiares.
Sepelio: Sus restos fueron sepultados hoy, 8/10, a las 18:00 hs. en el cementerio local, previo oficio religioso en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.
Casa de duelo: Calle 5 N°874.
Empresa: Romero Hnos S.A.