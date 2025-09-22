Falleció en San Francisco el 22 de septiembre del 2025, a las 16, a la edad de 87 años.

Participan sus hijos Daniel y Miryam Dipiazza; sus hijos políticos Erminda Giaccaglia y Juan Alanis; sus nietos Samuel, Ornella y Vicente.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local el martes a las 15.15, previo oficio religioso en iglesia Cristo Rey.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Av. Libertador Norte 1074 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.