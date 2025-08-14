Falleció el 14 de agosto de 2025 a la 1:35 a los 65 años.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local este jueves a las 17, previo oficio religioso en iglesia Consolata.

Participan su esposa Norma Lussiano; sus hijos Noelia, Jeremías y Yanina Juarez; sus hijos políticos Rodrigo Molina y Victoria Balangione; sus nietos Lara, Ana, Alma, León, Benicio y Feliciano; sus hermanos Cirilo, Eva, Ilda, Victor, Rosa, Lalo, Gladys y Nelli; sus hermanos políticos; sobrinos y demás familiares.

Casa de duelo: Paraguay (S) 3648 – San Francisco.

