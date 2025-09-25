Falleció en San Francisco el 25 de septiembre del 2025, a las 20.50, a la edad de 78 años.

Participan su esposo José Ángel Ludueña; sus hijos Gabriela, Martín y María Florencia Ludueña; su hijo político Sebastián Rossetti; sus nietos Luca, Renzo, Giuliano y Martina; su nieta política Agustina.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local el viernes a las 16, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Cabrera 1142 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.