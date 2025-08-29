Falleció el 29 de agosto de 2025 a las 04:45 hs, a los 75 años.

Participan: su esposo Hilario Badaloni; sus hijas Lorena, Mariela y Marianela; sus hijos políticos Alejandro Tribolo, Fernando Silva y Martín Smith; sus nietos Nicolás y Francisco Tribolo, Joaquín y Emilia Silva, Pedro y Camila Smith; sus hermanos Aída y Atilio Bosio; sobrinos y demás familiares.

Sepelio: sus restos serán inhumados en el cementerio local hoy viernes a las 17:30 hs, previo oficio religioso en sala velatoria.

Casa mortuoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Calle 1 Nº 745 - San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.