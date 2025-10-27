Falleció en San Francisco el 27 de octubre del 2025, a la edad de 100 años.

Sus restos serán inhumados en el cementerio local el martes a las 11, previo oficio religioso en sala velatoria.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 - San Francisco.

Casa de duelo: Sáenz Peña 1515 - San Francisco.

Participan su hijo Jorge Mosca; su hija política Eleonora Digiovanni; sus nietos Paula, Analía, Gonzalo, Alejandro, Gabriel, Claudio y Natalia; nietos políticos, bisnietos y demás familiares.

Empresa: Di Monte S.R.L.