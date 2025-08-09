Falleció el 8 de agosto de 2025 a las 20:30 hs, a la edad de 70 años.

Su esposa: Elsa María Wasinger; Sus hijos: Mario, María Eugenia y Melina Mastandrea; Sus hijos políticos: Carolina Ríos, Lucas Rossi e Ignacio Díaz; Sus nietos: Elian y Gino; Sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos.

Familiares, amigos y demás deudos comunican que los restos del extinto serán inhumados en el cementerio de Josefina el día sábado a las 11:00 hs, previo oficio religioso en la iglesia San José.

Sala velatoria: Pje. Lisandro de la Torre 72 – San Francisco Casa de duelo: Mitre 520 – Josefina

Empresa: Di Monte S.R.L.