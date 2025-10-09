Adoriz Magdalena Bono Vda de Olocco (92)
Falleció este viernes 9 de octubre de 2025 en San Francisco a las 10 a la edad de 92 años.
Participan: sus hijos Rubén Ramón, Marcelo Esteban y Claudio Martin Olocco; hijas políticas Graciela Gette, Stela Marís Peiretti; nietos; nietos políticos y bisnietos; su hermano Raúl y hermana política Marta; sobrinos y demás familiares.
Sepelio: será inhumada en el cementerio de San Francisco el sábado 10 de octubre a las 10 previa oración en sala velatoria.
Casa de duelo: Avellaneda 827, San Francisco.
Empresa: Sentir.