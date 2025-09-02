Falleció el 2 de septiembre de 2025 a las 19, a los 82 años.

Participan: su esposa Divina Almada; sus hijos Alejandro y Claudio; su hija política María del Carmen Del Valle; sus nietos Facundo y Benjamín; sus hermanas Olga y Norma; sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares.

Sepelio: sus restos serán inhumados en el cementerio local hoy miércoles a las 15:00 hs, previo oficio religioso en sala velatoria.

Casa de duelo: Libertad 215 – San Francisco.

Empresa: Di Monte S.R.L.