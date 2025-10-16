En una jornada histórica, Uruguay aprobó este miércoles 15 de octubre la legalización de la eutanasia, al sancionar en la Cámara de Senadores la ley de Muerte Digna, tras más de diez horas de discusión. El proyecto contó con el respaldo del oficialista Frente Amplio y de legisladores de los partidos Colorado y Nacional.

La normativa establece el derecho de las personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, a solicitar la eutanasia si atraviesan enfermedades terminales incurables e irreversibles o si sufren dolores físicos o psíquicos considerados insoportables.

El texto legal indica que podrán acceder a este derecho tanto ciudadanos uruguayos —nativos o naturalizados— como extranjeros que acrediten residencia habitual en el país.

Asimismo, la ley establece que el Poder Ejecutivo contará con un plazo máximo de 180 días desde su promulgación para reglamentar la normativa. A partir de esa reglamentación, correrán 90 días para la conformación de la Comisión Honoraria de Revisión.

Según la norma, dicha comisión estará presidida por el Ministerio de Salud Pública y se encargará de supervisar los procedimientos vinculados al ejercicio del derecho a la eutanasia. Estará compuesta por representantes del Ministerio de Salud Pública, del Colegio Médico del Uruguay, de la Universidad de la República y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Además, este organismo deberá elaborar un informe anual que será remitido tanto al Ministerio de Salud Pública como a la Asamblea General.