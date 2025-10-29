Al menos 120 personas murieron —según cifras extraoficiales— luego del operativo policial más letal en la historia de la Río de Janeiro (Brasil), ejecutado este martes en el complejo de favelas Penha, como parte de un ataque directo contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de aquel país.

La operación, que involucró a 2.500 agentes y el uso de armamento pesado, helicópteros y drones, desató enfrentamientos armados de alta intensidad en barriadas populares, generando escenas de guerra urbana que conmocionaron incluso a la prensa internacional. Testigos indican que los criminales lanzaron granadas desde drones contra las fuerzas de seguridad, en una respuesta sin precedentes.

Durante el miércoles, decenas de cuerpos comenzaron a ser retirados por los propios habitantes de las zonas afectadas, quienes acusaron a las fuerzas policiales de haber ejecutado una “masacre”. “¡Asesinos, asesinos!”, gritaron vecinos al paso de las patrullas, mientras denunciaban ante medios internacionales la violencia desmedida del operativo.

El operativo tuvo como objetivo principal frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, organización surgida en una cárcel de Río en 1979 y considerada la segunda más poderosa del país después del Primer Comando de la Capital (PCC), con base en São Paulo.

Dedicado al tráfico de drogas, armas y transporte ilegal, el grupo había incrementado su influencia en diversas regiones del país. La intervención se dio pocos días antes de una serie de eventos internacionales que tendrán sede en Río de Janeiro, como la cumbre mundial de alcaldes C40, el Premio Earthshot promovido por el Príncipe Guillermo y actividades preparatorias para la COP30.

Este patrón de operativos antes de eventos globales no es nuevo, ya ocurrió antes de los Juegos Olímpicos 2016, la cumbre del G20 en 2024 y los BRICS en julio pasado.

El gobernador Cláudio Castro (cercano al ex presidente Jair Bolsonaro) calificó el despliegue como “un éxito”, en tanto que el ministro de Justicia y Seguridad Pública Ricardo Lewandowski, condenó el uso desproporcionado de la fuerza.

“Las únicas víctimas fueron policías”, aseguró Castro en conferencia de prensa. “Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo”, agregó, tras denunciar que sus pedidos de apoyo con vehículos blindados del Ejército y la Marina fueron rechazados tres veces por el Gobierno nacional.

“El estado de Río está solo en esta guerra”, afirmó el mandatario estadual, quien también advirtió sobre posibles represalias violentas por parte del Comando Vermelho tras la ofensiva.

