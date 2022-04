Este domingo 3 de abril (en Argentina desde las 21) se realizará la entrega de los Premios Grammy 2022 . La ceremonia que se llevará a cabo en Las Vegas reconocerá a los mejores músicos latinos del último año . Conocé los requisitos son los nominados en cada categoría.

Jon Bastiste, con 11 nominaciones a los Grammy 2022, es el artista con más candidaturas. Lo siguen Justin Bieber, Doja Cat y HER, con ocho nominaciones cada uno. También esta gala marcará el debut como nominada de Olivia Rodrigo, mientras que Selena Gomez compite por un galardón en la categoría como Mejor Álbum Latino Pop o Urbano por Revelación.

Grabacion del año

Todavía tengo fe en ti de ABBA

Libertad de Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You de Tony Bennett y Lady Gaga

Peaches de Justin Bieber con Daniel Caesar y Giveon

Justo a tiempo de Brandi Carlile

Kiss Me More de Doja Cat con SZA

Más feliz que nunca de Billie Eilish

Montero (llámame por tu nombre) de Lil Nas X

Carnet de conducir de olivia rodrigo

Deja la puerta abierta de Silk Sonic

Álbum del año

Somos Jon Batiste

Love For Sale de Tony Bennett y Lady Gaga

Justicia (Triple Chucks Deluxe) de Justin Bieber

Planet Her de Doja Cat

Happier The Ever de Billie Eilish

Detrás de mi mente de ELLA

Montero de Lil Nas X

Sour de Olivia Rodrigo

Evermore de Taylor Swift

Donda de Kanye West

Cancion del año

Malos hábitos de Ed Sheeran

A Beautiful Noise de Alicia Keys & Brandi Carlile

Licencia de conducir de Olivia Rodrigo

Lucha por ti de ELLA

Más feliz que nunca de Billie Eilish

Kiss Me More de Doja Cat y SZA

Deja la puerta abierta de Silk Sonic

Melocotones de Justin Bieber Ft. daniel césar

Montero (llámame por tu nombre) de Lil Nas X

Justo a tiempo de Brandi Carlile

Mejor Artista Nuevo

Arooj Aftab

jimmy allen

bebe keem

FINNEAS

animales de cristal

desayuno japonés

El niño LAROI

Parques Arlo

olivia rodriguez

sierra

Mejor interpretacion pop solista

Cualquiera de Justin Bieber

Justo a tiempo de Brandi Carlile

Más feliz que nunca de Billie Eilish

Posiciones de Ariana Grande

Carnet de conducir de Olivia Rodrigo

Mejor interpretación de pop dúo / grupo

I Get A Kick Out Of You de Tony Bennett y Lady Gaga

Lonely de Justin Bieber & benny blanco

Mantequilla de BTS

Higher Power de Coldplay

Kiss Me More de Doja Cat con SZA

Mejor Álbum Vocal Pop

Justicia (Triple Chucks Deluxe) de Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) de Doja Cat

Más feliz que nunca de Billie Eilish

Posiciones de Ariana Grande

Sour de Olivia Rodrigo

Mejor interpretacion de rock

Disparo en la oscuridad de AC/DC

Know You Better (En Vivo Desde Capitol Studio A) de Black Pumas

Nada se compara 2 U de Chris Cornell

Ohms de Deftones

Hacer un fuego de Foo Fighters

Mejor Álbum de Rock

Encendido de AC/DC

Capitol Cuts - Live From Studio A de Black Pumas

Ya nadie canta como tú vol. 1 de Chris Cornell

Medicina a medianoche de Foo Fighters

McCartney III de Paul McCartney

Mejor Canción Rock

Todas mis canciones favoritas de Weezer

El Bandido de Kings Of Leon

Distancia de Mammoth WVH

Encuentra mi camino de Paul McCartney

Esperando una guerra de Foo Fighters

Mejor video musical

Disparo en la oscuridad de ACDC

Libertad de Jon Batiste

I Get a Kick out of You de Tony Bennet y Lady Gaga

Melocotones de Justin Bieber ft. Daniel Caesar

Más feliz que nunca de Billie Eilish

Montero (llámame por tu nombre) de Lil Nas X

Buenas 4U de Olivia Rodrigo

Mejor interpretacion R&B

Te Perdí Snoh ​​Aalegra

Melocotones de Justin Bieber

Daño de ELLA

Deja la puerta abierta de Silk Sonic

Recoge tus sentimientos de Jazmine Sullivan

Mejor interpretacion rap

Family Ties de Baby Keem con Kendrick Lamar

Up de Cardi B My Life de J Cole

Way 2 Sexy de Drake y Future

Thot Shitde Megan Thee Semental

Mejor interpretación de rap melódica

Necesito saber - Doja Cat

Orgullo. Es. Los. Diablo - JCole & Lilbaby4PF

BEBÉ DE LA INDUSTRIA - de LilNasX y Jack Harlow

WUSYANAME - Tyler El creador, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

Huracán - Kanye West, The Weeknd y Lil Baby

Mejor album de rap

La temporada baja - JCole

Chico amante certificado - Drake

Enfermedad de King II - Nas

Llámame si te pierdes - Tyler The Creator

DONDA - Kanye West

Productor del año no clásico

jack antonoff

roget chahayed

chico golpeado

ricki caña

mike elizondo

Mejor grabacion dance

Héroe - Afrojack y David Guetta

Telar - Olafur Arnalds

Antes - James Blake

Heartbreak - Bonobo & TEEDinosaurios

Tú puedes hacerlo - Caribouband

Vivo - Rufus DuSol

El Negocio - Tiesto

Mejor álbum de pop latino

Mis Amores de Paula Arenas

Vértigo de Pablo Álborán

Hecho a la antigua de Ricardo Arjona

Mis Manos de Camilo

Mendo de Alex Cuba

Revelación de Selena Gómez

Mejor álbum urbano latino

El último tour del mundo de Bad Bunny

José de J Balvin

KG0516 de Karol G

Sin Miedo del amor y otros demonios de Kali Uchis

Afrodisíaco de Rauw Alejandro

Mejor álbum latino de rock / alternativo

Mira lo que me hiciste hacer de Diamante Eléctrico

Deja de Bomba Estéreo

Orígenes de Juanes

Calambre de Nathy Peluso

El Madrileño de C. Tangana

Sonidos de Karmatica

Resonancia de Zoe

Mejor álbum Dance/Electronic Album

Subconscientemente de Black Coffee

Ascuas caídas de Illenium

La música es el arma (recargada) de Major Lazer

Onda de choque de Marshmello

Amor libre de Sylvan Esso

Sentencia de Ten City

Mejor cancion de rap

Sales de baño de DMX con Jay-Z y Nas

Best Friend de Saweetie con Doja Cat

Family Ties de Baby Keem con Kendrick Lamar

Jail de de Kanye West con Jay-Z

My Life de J. Cole con 21 Savage & Morray

Premios Grammy 2022: horarios, país por país

Argentina: 21 horas.

Estados Unidos: 20 horas.

Uruguay: 21 horas.

Chile: 21 horas.

México: 18 horas.

Colombia 19 horas.

Perú: 19 horas.

Bolivia: 20 horas.

Venezuela: 20 horas.

Paraguay: 20 horas.

Ecuador: 19 horas.