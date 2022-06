Esta tarde en la Plaza de Toros Gilberto Charry ubicada en el Espinal, Tolima, una de las gradas, en las que se encontraban cientos de espectadores que participaban de una corraleja, se vino abajo causando una emergencia de gran escala. Varias personas que se encontraban en la estructura quedaron enterradas bajo los escombros, rápidamente las autoridades de rescate y socorro atendieron al lugar, pero a pesar de sus inmediatos esfuerzos ya confirmaron fallecimiento de un par de espectadores del evento.

Por medio de unas declaraciones a Noticias Caracol, el Mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil del Tolima, entregó el primer informe sobre lo sucedido en esta emergencia. Afirmó que la emergencia inicial que tuvieron en la plaza de toros ya fue atendida y que dos personas perdieron su vida durante este suceso:

“Un ala de la plaza de toros se desplomó, quedaron varias personas adentro de esta estructura, lamentablemente me reportan que fallecieron dos personas, nuestros voluntarios atendieron esta situación, pidieron apoyo, trajeron ambulancias del municipio de Ibagué y Melgar. En el hospital se encuentran atendiendo a 70 personas”.

Las autoridades del municipio declararon la alerta amarilla hospitalaria por la cantidad de personas heridas que fueron remitidas al Hospital San Rafael del Espinal. Justamente sobre la capacitad del hospital, que llegó a su máximo límite, Vélez afirmó que varios enfermeros de la Defensa Civil ya se encuentran allí para apoyar al personal de la institución hospitalaria y poder proveer con sus atenciones médicas a las personas heridas.

La estructura con la cual está conformada la Plaza de Toros Gilberto Charry es en su mayoría de madera sin columnas y bases estables. La cantidad masiva de personas que ocupaban los palcos, más la antigüedad y poca estabilidad física hicieron que estos se rindieran ante el peso de todas las personas. Fueron 8 palcos en total los que se vinieron al suelo.

Finalmente Luis Fernando comentó que este evento no debió haber contado con la presencia de menores de edad y que en su propia opinión este tipo de actos u eventos no deberían realizarse actualmente ya que representan un riesgo alto para la vida:

“Estas corralejas en concepto personal no deberían realizarse, es un riesgo para las personas, es exponerse a un animal que está bajo un alto estado de estrés. Este show no es el adecuado para unas festividades. Cuando hay eventos de afluencia masiva y más aún cuando estos tienen presencia de bebidas alcohólicas no deberían tener ninguna presencia de niños, las autoridades deberán verificar qué sucedió y quién permitió esto”.

Mientras tanto, el alcalde del Espinal, Juan Carlos Tamayo, publicó en sus redes sociales un mensaje sobre lo ocurrido. Afirmó que la acción inmediata que debe tomar la población es evacuar el lugar con la mayor precaución posible, ya que el resto de graderías podrían estar comprometidas también a un posible colapso, posteriormente confirmó que iniciarán las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido:

“Lamentando profundamente los sucedido en nuestra plaza de toros Gilberto Charry, quiero pedirle a la ciudadanía que esta en la plaza de toros por favor evacuar, ya los organismos de control están atendiendo la emergencia y ya se evacuaron los heridos a los hospitales. Evacuemos por favor, entre todos ayudemos a los organismos de socorro para que hagan su trabajo, ya adelantaremos investigaciones frente a lo sucedido”.

Fuente: Infobae