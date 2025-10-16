Un científico cordobés identificado como Alejandro Fracaroli, investigador del Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fue visto por última vez el lunes 13 de octubre en Karlsruhe, Alemania y se lanzó un operativo de búsqueda.

El alerta se activó el martes, cuando no se presentó a trabajar y su teléfono celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas. Ante la falta de contacto, sus compañeros de laboratorio realizaron la denuncia ante la policía local, que ya inició un operativo de búsqueda.

Desde el Conicet Córdoba difundieron el pedido de colaboración a través de redes sociales y solicitaron máxima difusión: “Alejandro podría estar desorientado. Cualquier información sobre su paradero es de gran ayuda”.

Fracaroli forma parte del Departamento de Química Orgánica de la UNC y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC). En septiembre había viajado a Alemania para participar de un proyecto de investigación internacional que debía extenderse hasta fin de año, según comentó un colega suyo español.

Por cualquier información sobre su paradero, se solicita comunicarse a los números +34 634 64 10 75 o +49 1556 0587 656.

