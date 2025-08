Con gran expectativa, San Francisco se prepara para vivir una nueva edición del tradicional Paseo de Automóviles Clásicos, que este año celebra su 21ª edición. Organizado por la asociación local de autos clásicos, el evento se desarrollará los días viernes 8 y sábado 9 de agosto, con una programación abierta al público y la participación de vehículos históricos provenientes de distintos puntos del país.

César Bossa, presidente de la comisión organizadora, adelantó que no será un paseo regularizado, sino libre, que comenzará el viernes con la recepción de los participantes.

La recepción tendrá lugar en el Superdomo de la ciudad, desde las 15 hasta las 19. Los autos estarán expuestos sobre el Bv. 25 de Mayo, frente al Superdomo, para que vecinas y vecinos puedan acercarse a apreciarlos. “Va a estar bueno para el que los quiera ver”, aseguró Bossa. Por la noche, se celebrará una cena de bienvenida en el salón de Amigos del Bien.

El sábado por la mañana, los autos volverán a exhibirse desde las 9 en el Superdomo, y a las 9.30 se iniciará una caravana por caminos rurales. Sin embargo, el recorrido original, que incluía las localidades de Josefina, Bauer, Freyre y Colonia Iturraspe, está en revisión. “Con este tema de que vuelven a reeditar el rally, tenemos que modificar un poco el recorrido”, explicó Bossa.

“Estamos cambiando la ruta, la vamos a ir dando a conocer en estos días”, agregó, y remarcó que, al tratarse de un paseo no regularizado, no representa un gran inconveniente modificarlo.

La organización espera una concurrencia de entre 60 y 70 vehículos clásicos, una cifra muy positiva en el contexto actual. “Se pueden sumar todos los que quieran”, indicó Bossa. La muestra incluirá verdaderas joyas mecánicas, desde autos de la década del ‘30 hasta modelos contemporáneos de los años ‘70 y ‘80.

“Va a venir un Dodge modelo 1928 que era de un señor de San Francisco y lo compró gente de Córdoba. Este fin de semana lo van a traer. También autos de la categoría vintage, del año ‘31 para atrás, y otros contemporáneos”, adelantó Bossa.

Testimonios de pasión y camaradería

Uno de los participantes recientes del club es Horacio Gobetto, vecino de San Francisco que se sumó hace apenas un año: “Siempre me gustó esta actividad. Cuando estaban los rallies, los iba a ver. Tengo amigos con autos clásicos. Por cuestiones de trabajo no podía, pero desde que me jubilé decidí comprarme un auto y sumarme al grupo”.

Gobetto participará con su Ford Falcon modelo 1989, un vehículo que, si bien no restauró personalmente, adquirió en muy buen estado: “Le hice unas pequeñas cosas nada más. No lo uso a diario, está guardado para eventos como este”. Además, relató que el segundo domingo de cada mes se juntan en una estación de servicio y de ahí salen a dar un paseo por pueblos vecinos. "Volvemos al mediodía y cada uno sigue con su actividad”, reflejó.

Bossa, por su parte, también estará presente con su Borgward Isabella modelo 1958, un auto alemán restaurado por él mismo, y un Mercedes Benz 1979 que conserva en excelente estado.

Una actividad en crecimiento

Actualmente, el club local cuenta con unos 35 socios activos y una comisión organizadora integrada por 10 personas. Este año, además, se implementó un registro oficial de autos clásicos de San Francisco, aprobado por ordenanza municipal, y se pudieron registrar unos 70 vehículos clásicos de la ciudad a los que se les emite una patente simbólica, identificatoria.

Muchos de ellos podrán apreciarse el próximo fin de semana. Para ello, la organización trabaja desde hace seis meses en cada detalle, desde los servicios de gastronomía hasta la logística de hospedajes. “Justo habíamos elegido un fin de semana sin otras actividades, pero se nos juntó con el rally. Hay que estar atentos con el tema de hoteles para que la gente no se quede sin lugar, pero creo que vamos a andar bien”, señaló.

Por último, Bossa confirmó que las actividades del viernes y la exposición del sábado a la mañana serán libres y gratuitas para toda la familia. “La mejor forma de ver los autos es el viernes a partir de las tres de la tarde o el sábado temprano, antes de que arranque la caravana”, concluyó.