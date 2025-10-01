Una joya olvidada de los años '60, restaurada en San Francisco, viaja a la mayor muestra de vehículos clásicos del continente

En un rincón del taller, entre herramientas y paciencia, renació una joya olvidada de la ingeniería argentina. La Saborul Junior, una motoneta única diseñada por Heriberto Pronello a fines de los años ’50, volverá a mostrarse al mundo en la edición 2025 de Autoclásica, del 9 al 12 de octubre en el Hipódromo de San Isidro. Y lo hará de la mano de dos sanfrancisqueños apasionados: Alberto Barrios y Raúl Giaccardi.

La historia comenzó casi de casualidad. “Fue un regalo de aniversario”, contó Barrios en La Mañana de El Periódico. “Estaba restaurada, la conservaba, la ponía en marcha cada tanto... hasta que hace unos tres meses me llama un amigo y me dice: ‘Che, ¿sabés que esa moto es de Heriberto Pronello?’”.

Ese dato disparó una serie de emociones y gestiones que terminaron con el reencuentro de la pieza con su creador, hoy con 89 años. “Hablamos por teléfono durante casi una hora. Lo primero que me dijo fue que hacía años que esperaba recibir noticias de esa motoneta. Fue muy emotivo”, relató Barrios.

El legado de un pionero

Pronello no es un nombre más en el mundo de la ingeniería automotriz. El oriundo de Morteros, provincisa de Córdona “es un referente internacional", explicó Raúl Giaccardi, mecánico y restaurador, conocedor profundo de la obra del ingeniero. "Es el creador del efecto suelo en autos de competición, que fue adoptado por la Fórmula 1 y la IndyCar”, agregó.

Pero la Saborul Junior no fue un proyecto menor. “Era su niña mimada”, aseguró Giaccardi. “La moto tenía una carrocería autoportante, sin chasis, completamente construida en fibra de vidrio. Fue una innovación absoluta para su época. Además, incorporaba un canalizador de aire elíptico que refrigeraba el motor de manera eficiente. Con solo dos litros de nafta podía recorrer 90 kilómetros”.

La pieza, que se fabricó en cantidades muy limitadas entre 1959 y 1960 en Córdoba, fue un anticipo de lo que hoy se conoce como diseño sustentable: liviana, eficiente y con materiales compuestos. “Ya en aquel entonces Pronello pensaba en la contaminación ambiental”, destacaron.

Un reencuentro cargado de emoción

El momento más emotivo del proceso fue el reencuentro entre el ingeniero y su obra. “Se subió a la moto, la acarició como si fuera un hijo que no veía desde hacía sesenta años”, recordó Barrios. “Fue un instante único, de esos que te quedan para siempre”.

El homenaje se realizó hace dos meses en Villa Nueva, donde se le rindió tributo a Pronello por su trayectoria.

Ahora, la expectativa está puesta en la Autoclásica, organizada por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, es la exposición de autos y motos clásicos más importante de América Latina. En 2016 fue reconocida por la FIA como uno de los ocho eventos más relevantes del mundo en su tipo.

“Hace nueve años que voy como visitante, pero estar del otro lado, como expositor, es un sueño”, confesó Barrios. “Es como si de chico veías una juguetería desde afuera, y un día te toca ser el dueño”.

La restauración fue meticulosa. “Todo se repintó, lo cromado se descromó y se volvió a pulir. Heriberto fue muy preciso en cada detalle. Incluso usamos una foto original de 1959 como guía”, relató. “El lunes estuvimos hasta las once y media de la noche ajustando la banda caucho blanca de la cubierta. No me podía ir a dormir hasta que quedara perfecta”.

Para ellos, participar de esta muestra internacional es un honor. “Vamos con la responsabilidad de convencer al jurado de que esta es la mejor motoneta de la época. Y con el orgullo de llevar un producto netamente argentino, diseñado por un genio cordobés”, dijeron.

Más allá de la excelencia técnica, ambos destacaron el valor afectivo del proyecto. “Con Raúl tenemos una amistad de años. Hicimos muchos proyectos juntos y todos salieron bien. Él es el que sabe, yo solo trapeo y trato de no romper nada”, bromeó Barrios.

“Vamos a ser egoístas por un momento y a disfrutar de lo que estamos viviendo”, agregó. “Porque esto es mucho más que una exposición: es una celebración de la historia, de la amistad, del trabajo bien hecho y del orgullo de ser parte de algo que trasciende”.