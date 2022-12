Tito, el auto eléctrico hecho en el país ya circula por las calles de San Francisco

Gustavo Martino, un comerciante sanfrancisqueño, buscaba una opción de traslado más económica para circular por la ciudad. Casi de casualidad, en un diario provincial vio el anuncio de Tito, el primer auto eléctrico fabricado en la provincia de San Luis, con sus prestaciones y beneficios. Se comunicó con la empresa puntana y tras investigar un poco, se decidió a comprarlo y desde hace cuatro días recorre la ciudad en un compacto, silencioso y vistoso vehículo.

“Sería el primero en San Francisco y promete convertirse en una alternativa sustentable a corto plazo”, dice Martino demostrando conocimiento sobre lo que habla.

Desde la fábrica Coradir de San Luis le aconsejaron contactarse con una agencia de ventas de Córdoba, Signature SA, porque en San Francisco todavía no se comercializa. “Lo fui a ver, después de estudiarlo bastante, hablé con el dueño de la concesionaria y lo compré ese mismo día”, admite.

“Sucede que los altos costos de combustibles-continúa el comerciante- y los diferentes beneficios arancelarios lo hicieron muy atractivo. Yo no pago impuestos con esta unidad, al ser un auto ecológico, no tengo gasto a nivel municipal ni provincial”. Y ejemplificó: “Suponé que gasto más 10.000 pesos de nafta al mes con mi camioneta, con Tito de luz gasto $1000 para cargarlo completo y me da una autonomía de 100 kilómetros”.

El hombre asegura estar “muy contento con las prestaciones del auto. Es silencioso, tiene capacidad para cuatro personas, aunque también le podés rebatir el asiento trasero y lo usas para cargar cosas”.

El vehículo se carga con electricidad. “El auto tiene un cargador que se conecta en cualquier enchufe hogareño, como si fuese un celular y tarda entre seis a ocho horas para la carga total”, agrega.

Características y una “contra”

Sus características son las similares a cualquier automóvil actual, tablero digital, faros de luces led, freno a disco en sus cuatro ruedas, sensores de estacionamiento trasero, sistema de carga inteligente, cierre centralizado, entre tantas otras.

“La única contra que tiene es que no está homologado para usarlo en ruta, el motivo es la velocidad porque alcanza los 70 kilómetros por hora. Esa es la único contra la única cosa que tiene, pero para mí es perfecto porque mi uso es cotidiano para movilizarme por el trabajo”, aclara.

Además, el hombre cuenta que debe acostumbrarme a que no tiene cambios, “es automático, entonces tenés que ir regulando el acelerador y el freno, cuesta un poquito, pero ya le vamos a tomar la mano”, dice con una sonrisa.