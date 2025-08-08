En el marco del Rally San Francisco 2025, una iniciativa solidaria busca recolectar donaciones para merenderos de la ciudad. La propuesta fue impulsada por la empresa TEBSA Comercio Internacional bajo el lema “En este rally vos también podés dejar tu huella”.

La campaña se desarrolla en coincidencia con el Día del Niño y tiene como objetivo reunir juguetes, ropa y alimentos no perecederos que serán destinados a diferentes espacios comunitarios que brindan asistencia a niños y niñas de San Francisco.

Las donaciones podrán acercarse al Parque de Asistencia Rural, uno de los principales puntos de actividad del rally. Además, se encuentra habilitada una cuenta bancaria para quienes deseen colaborar económicamente. Los aportes pueden realizarse mediante transferencia a la cuenta N° 261-372890/3 del Banco Santander, bajo el alias LUNA.LUNITA.SR.

Desde la organización remarcaron que todo lo recaudado será entregado a merenderos locales, en una acción que apunta a extender el espíritu solidario del evento deportivo más allá de la competencia.