Rally de San Francisco: estos son los binomios inscriptos
La competencia comenzará este sábado por la tarde en Esmeralda y se desarrollará a lo largo del fin de semana con un total de nueve pruebas especiales por caminos de la región.
Un total de 95 binomios se preinscribieron para participar del Rally San Francisco, que comenzará este sábado 9 de agosto a las 14:23 en la localidad de Esmeralda.
Los equipos deberán completar la revisión técnica antes de estar habilitados para competir por los caminos de San Francisco y alrededores.
El sábado se correrá una sola pasada por tres tramos: Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel.
El domingo, en tanto, el recorrido se repetirá con dos pasadas por Freyre, Colonia Iturraspe y Plaza San Francisco.
Estos son los binomios inscriptos:
N° - Piloto / Navegante - Procedencia - Auto/Clase – Copa Sénior
R5 (8)
1 Santiago Baldo/Santiago García Jesús María/Villa Allende Hyundai i20 Rally2/R5 – /Sr
4 Juan Dechiara/Mía Dechiara Córdoba/Córdoba Skoda Fabia Rally2/R5
6 Germán Hubmann/Andrés Schwander Canals/Río Tercero Skoda Fabia Rally2/R5
7 Juan Carlos Alonso/Julio Herrero Salta/Villa Dolores Hyundai i20/R5
15 Fernando Álvarez Castellano/Juan Monasterolo España/Córdoba Hyundai i20 Rally2/R5 – Sr/
19 Sergio Ribodino/Mateo Ribodino San Francisco/San Francisco Ford Fiesta Rally2 – Sr/
20 Diego Miceli/Sergio Daparte Mar del Plata, Bs. As./V. Carlos Paz Skoda Fabia Rally2/R5
22 Antonio Carrera/Juan Pablo Carrera Córdoba/Malagueño Skoda Fabia Rally2/R5
23 Sergio Centorame/Delfina Centorame Gral. Lavalle, Bs. As./Gral. Lavalle, Bs. As. Hyundai i20 Rally2/R5
MR (5)
32 Elder Tasca/Francina Tasca Río Tercero/Río Tercero VW Polo MRT/MR – Sr/
34 Ignacio Fotheringham/Matías Pizarro Sta. Rosa Calamuchita/Villa del Dique VW Gol MRT/MR
36 Juan Cruz Olmedo/Santiago Ochoa Córdoba/Córdoba VW Polo MRT/MR
45 Miguel Patat/Sofía Sabbatini Jesús María/Córdoba VW Polo MRT/MR
46 Rafael Hervas/Tomás Mayorga Malagueño/V. Carlos Paz Citroën DS3 MRT/MR
RC2N (8)
61 Gerardo Klus/Virginia Klus Ambul/Ambul Mitsubishi Lancer/RC2N – Sr/
62 Rubén Del Campo/Marcos Bazán CABA/V. Carlos Paz Mitsubishi Lancer/RC2N – Sr/
63 Héctor Pfening/Juan Pablo Del Riego V. Carlos Paz/Córdoba Subaru Impreza/RC2N – Sr/
72 Agustín Olmedo/Diego Cecchetto Córdoba/Córdoba Mitsubishi Lancer/RC2N
74 Antonio Prevedello/Leonardo Londero Catamarca/Córdoba Mitsubishi Lancer/RC2N – Sr/
75 Oscar Civalero (p)/Martín Civalero V. Carlos Paz/V. Carlos Paz Subaru Impreza/RC2N – Sr/
77 Tomás Perotti/Gonzalo Martínez San Francisco/V. Carlos Paz Mitsubishi Lancer/RC2N
78 Enzo Jaume/Matías Alaejos Colonia Cello, Sta. Fe/Córdoba Subaru Impreza/RC2N
RC2S (9)
82 Adrián Fernández/Gerardo Scicolone Bell Ville/Arrecifes, Bs. As. VW Golf/RC2S – Sr/Sr
83 Raúl Olmedo/Juan Pablo Del Riego La Granja/Córdoba Citroën DS3/RC2S – Sr/
84 Emiliano Torres/Juan Pablo Manzino Córdoba/Cruz del Eje Peugeot 208/RC2S
85 Ramiro Giraudo/Federico Bugallo Villa Nueva/Río Tercero VW Golf RC2S/RC2S
87 Carlos Maggi/Eduardo Maggi San Francisco/San Francisco VW Gol/RC2S
88 Alexis Rodríguez/Nicolás Oliva Sta. Rosa Calamuchita/Almafuerte Peugeot 208/RC2S
89 Matías Álvarez Saavedra/Julio Fossat Córdoba/Unquillo Mitsubishi Lancer/RC2S – /Sr
91 Pablo Baudino/Tomás Daparte Río Tercero/Río Tercero VW Golf/RC2S
94 Marcelo Dalmazzo/Tomás Parks San Francisco/San Francisco Ford Fiesta/RC2S
A1 (4)
102 Hernán Del Ré/Marina Del Ré Bell Ville/Bell Ville Renault Sandero/A1
111 Ricardo Cabral/Damián Cabral Villa Dolores/Villa San Nicolás Citroën DS3/A1 – Sr/
112 José Fisogni/Maximiliano Fisogni Córdoba/Córdoba VW Gol/A1
113 Fabio Vega/Matías Reinaudi San Francisco/San Francisco VW Polo/A1 – Sr/
RC5 (13)
202 Jonas Saita/Anuar Osman V. Carlos Paz/Rosario Ford Fiesta/RC5
204 Juan Manuel Paisa/Lucas Martín Córdoba/Córdoba Paugeot 208/RC5
210 Emilio Mere/Sebastián Cravero San Francisco/Córdoba Ford Fiesta/RC5
213 Sergio Kazmer/Ricardo Mellid La Falda/La Falda Ford Fiesta/RC5
219 Emilio Bustos/Alejo Balestre Villa Dolores/Córdoba Ford Fiesta/RC5
227 Leandro Scalerandi/Gary Scalerandi Laguna Larga/Laguna Larga VW Gol/RC6 – /Sr
232 Juan Pablo Borgonovo/Marcos Gurevich Suardi, S. Fe/Malagueño Ford Fiesta/RC5
237 Mauro Cravero/Manuel Prieto Río Tercero/Río Tercero Peugeot 208/RC5
238 Marcos Martelotto/Agustín Martelotto San Francisco/San Francisco Peugeot 208/RC5
239 Pablo Curletto/Valentina Curletto V. Cura Brochero/V. Cura Brochero Ford Fiesta/RC5
255 Leandro Forzani/Julieta Castellari Esmeralda, Sta. Fe/Eusebia y Carolina, Sta. Fe Ford Fiesta/RC5
256 Franco Forzani/Bruno Genesio Esmeralda, Sta. Fe/Río Tercero Ford Fiesta/RC5
257 Ernesto Lord/Alfredo Espadín San Miguel, Tucumán/Monteros, Tucumán Ford Fiesta/RC5
N1 (9)
303 Agustín Barrandeguy/José Rodríguez Alta Gracia/Córdoba Ford Fiesta/N1
304 Mario Bruno/Nicolás Bruno Arroyito/Arroyito Ford Fiesta/N1
308 Guillermo Marín/Gastón Solera Río Tercero/Río Tercero VW Gol/N1
309 Magdalena Laura Manochi/Matías Entisne V. Carlos Paz/Córdoba Ford Fiesta/N1
315 Luciano Vasconi/Lucio Bertello Bell Ville/Bell Ville Ford Fiesta/N1
320 Ariel Canalis/Danilo Lazzuri Colonia Cello, S. Fe/San Francisco Ford Fiesta/N1
322 Martín Monzoni/Laureano Bressan San Francisco/Córdoba Ford Fiesta/N1
323 Heber Viano/Claudio Carreras Laguna Larga/Laguna Larga Ford Fiesta/N1
337 Matías Delcomune/Rubén Bollati Villa Allende/Unquillo Toyota Etios/N1 – /Sr
RC6 (20)
402 Pablo Destéfanis/Lucas Benito Villa María/Río Tercero VW Gol/RC6
404 Roberto Forzani/Pablo Scarabelli Esmeralda, Santa Fe/Córdoba VW Gol/RC6 – Sr/Sr
405 Alberto Jaime/Mauricio Jaime San Francisco/San Francisco VW Gol/RC6
409 Darío Pedrón/Daniel Hernández Villa María/Córdoba VW Gol/RC6
410 Leandro Vietto/José Patrignani Colonia Marina/Villa María VW Gol/RC6
411 Nicolás González/Gerardo González Laguna Larga/Laguna Larga VW Gol/RC6
412 Federico Durbano/Alejandro Pautasso San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6
416 Sergio Albano/Gustavo Francucci San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6 – Sr/
419 Ezequiel Giovannini/Alejandro Blanda San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6
422 Andrés Bértola/Lucas Fasano San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6
427 Leonardo Beltramino/Emanuel Oyen Devoto/Devoto Ford Ka/RC6
430 Luis María Vega/Mauricio Armando San Francisco/San Francisco VW Gol/RC6
432 Luciano Nardi/Diego Nardi Laguna Larga/Laguna Larga VW Gol/RC6
434 Sergio Pertegarini/Augusto Rinaldi Embalse/Villa María VW Gol/RC6
436 Fabián Montiglio/Santiago Montiglio San Francisco/San Francisco VW Ford Ka/RC6
437 Federico Rasetto/Franco Rasetto San Francisco/San Francisco VW Gol/RC6
438 Fabián Tuninetti/Enzo Passoni Plaza San Francisco/Plaza San Francisco VW Gol/RC6
439 Juan Carlos Grasso/Danilo Ghione San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6 – Sr/
440 Sergio Toledo/Gustavo Francucci San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6 – Sr/
441 Maximiliano Almada/Mariano Almada San Francisco/San Francisco VW Gol/RC6
N3 (8)
505 Marcos Del Vecchio/Hernán Sacilotto Laguna Larga/Laguna Larga Ford Fiesta/N3
506 Rodrígo Márquez/Francisco Moldes Córdoba/Córdoba Ford Fiesta/N3
507 Ignacio Anselmi/Thomas Anselmi San Francisco/San Francisco Ford Fiesta/N3
509 Marcos Giordano/Facundo Pedernera V. Carlos Paz/Villa La Bolsa Fiat Palio/N3
512 Julián Rébola/Maximiliano Airaudo María Susana, Sta. Fe/San Francisco Ford Fiesta/N3
519 Rodolfo Ramos/Gustavo Soto Córdoba/Córdoba Ford Fiesta/N3 – Sr/
540 Juan Manuel Pellegrini/Gonzalo López Río Cuarto/Río Cuarto Ford Fiesta/N3
541 Abel Ianni/Julián Piedrabuena Firmat, Sta. Fe/Funes, Sta. Fe Ford Fiesta/N3
N2 (10)
602 Walter Candiotto/Agustín Gunther Alta Gracia/Río Ceballos VW Gol/N2
603 Sebastián Salazar/Ignacio Gómez Córdoba/La Calera VW Gol/N2
605 Gastón De Rossi/Jorge Genesio San Francisco/San Francisco VW Gol/N2
607 Nicolás Bulich/Mariano Márquez Bell Ville/Bell Ville VW Gol/N2
609 Alberto Marchesini/Iván Brochero San Francisco/Córdoba VW Gol/N2
615 Leonardo Rodríguez/Andrés Huergo San Salvador de Jujuy/Córdoba Ford Ka/N2
620 Martín Vallero/Macarena Chiarotto San Francisco/Freyre Ford Ka/N2
634 Ricardo Battaglia/Maximiliano Battaglia San Francisco/San Francisco VW Gol/N2 – Sr/
635 Osvaldo Redolfi/Daniel Vallero San Francisco/San Francisco VW Gol/N2 – Sr/Sr
672 Mario César Matelica/Santiago Cavello Tancacha/Jesús María VW Gol/N2
Cronograma
Sábado 9 de agosto
- PE 1 – Esmeralda – Esmeralda | 14:23 hs
- PE 2 – Josefina – Lorenzatto Maquinarias | 15:21 hs
- PE 3 – Bauer y Sigel – Bauer y Sigel | 15:55 hs
Domingo 10 de agosto
- PE 4 – Freyre – Freyre | 8:36 hs
- PE 5 – Colonia Iturraspe – Colonia Iturraspe | 8:59 hs
- PE 6 – Plaza San Francisco – San Francisco | 9:37 hs
- PE 7 – Freyre – Freyre | 12:19 hs
- PE 8 – Colonia Iturraspe – Colonia Iturraspe | 12:42 hs
- PE 9 – Plaza San Francisco – San Francisco | 13:20 hs