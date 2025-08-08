Un total de 95 binomios se preinscribieron para participar del Rally San Francisco, que comenzará este sábado 9 de agosto a las 14:23 en la localidad de Esmeralda. 

Los equipos deberán completar la revisión técnica antes de estar habilitados para competir por los caminos de San Francisco y alrededores.

El sábado se correrá una sola pasada por tres tramos: Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel. 

El domingo, en tanto, el recorrido se repetirá con dos pasadas por Freyre, Colonia Iturraspe y Plaza San Francisco.

Estos son los binomios inscriptos:

N° - Piloto / Navegante - Procedencia - Auto/Clase – Copa Sénior

R5 (8)

1 Santiago Baldo/Santiago García Jesús María/Villa Allende Hyundai i20 Rally2/R5 – /Sr
4 Juan Dechiara/Mía Dechiara Córdoba/Córdoba Skoda Fabia Rally2/R5
6 Germán Hubmann/Andrés Schwander Canals/Río Tercero Skoda Fabia Rally2/R5
7 Juan Carlos Alonso/Julio Herrero Salta/Villa Dolores Hyundai i20/R5
15 Fernando Álvarez Castellano/Juan Monasterolo España/Córdoba Hyundai i20 Rally2/R5 – Sr/
19 Sergio Ribodino/Mateo Ribodino San Francisco/San Francisco Ford Fiesta Rally2 – Sr/
20 Diego Miceli/Sergio Daparte Mar del Plata, Bs. As./V. Carlos Paz Skoda Fabia Rally2/R5
22 Antonio Carrera/Juan Pablo Carrera Córdoba/Malagueño Skoda Fabia Rally2/R5
23 Sergio Centorame/Delfina Centorame Gral. Lavalle, Bs. As./Gral. Lavalle, Bs. As. Hyundai i20 Rally2/R5

MR (5)

32 Elder Tasca/Francina Tasca Río Tercero/Río Tercero VW Polo MRT/MR – Sr/
34 Ignacio Fotheringham/Matías Pizarro Sta. Rosa Calamuchita/Villa del Dique VW Gol MRT/MR
36 Juan Cruz Olmedo/Santiago Ochoa Córdoba/Córdoba VW Polo MRT/MR
45 Miguel Patat/Sofía Sabbatini Jesús María/Córdoba VW Polo MRT/MR
46 Rafael Hervas/Tomás Mayorga Malagueño/V. Carlos Paz Citroën DS3 MRT/MR

RC2N (8)

61 Gerardo Klus/Virginia Klus Ambul/Ambul Mitsubishi Lancer/RC2N – Sr/
62 Rubén Del Campo/Marcos Bazán CABA/V. Carlos Paz Mitsubishi Lancer/RC2N – Sr/
63 Héctor Pfening/Juan Pablo Del Riego V. Carlos Paz/Córdoba Subaru Impreza/RC2N – Sr/
72 Agustín Olmedo/Diego Cecchetto Córdoba/Córdoba Mitsubishi Lancer/RC2N
74 Antonio Prevedello/Leonardo Londero Catamarca/Córdoba Mitsubishi Lancer/RC2N – Sr/
75 Oscar Civalero (p)/Martín Civalero V. Carlos Paz/V. Carlos Paz Subaru Impreza/RC2N – Sr/
77 Tomás Perotti/Gonzalo Martínez San Francisco/V. Carlos Paz Mitsubishi Lancer/RC2N
78 Enzo Jaume/Matías Alaejos Colonia Cello, Sta. Fe/Córdoba Subaru Impreza/RC2N

RC2S (9)

82 Adrián Fernández/Gerardo Scicolone Bell Ville/Arrecifes, Bs. As. VW Golf/RC2S – Sr/Sr
83 Raúl Olmedo/Juan Pablo Del Riego La Granja/Córdoba Citroën DS3/RC2S – Sr/
84 Emiliano Torres/Juan Pablo Manzino Córdoba/Cruz del Eje Peugeot 208/RC2S
85 Ramiro Giraudo/Federico Bugallo Villa Nueva/Río Tercero VW Golf RC2S/RC2S
87 Carlos Maggi/Eduardo Maggi San Francisco/San Francisco VW Gol/RC2S
88 Alexis Rodríguez/Nicolás Oliva Sta. Rosa Calamuchita/Almafuerte Peugeot 208/RC2S
89 Matías Álvarez Saavedra/Julio Fossat Córdoba/Unquillo Mitsubishi Lancer/RC2S – /Sr
91 Pablo Baudino/Tomás Daparte Río Tercero/Río Tercero VW Golf/RC2S
94 Marcelo Dalmazzo/Tomás Parks San Francisco/San Francisco Ford Fiesta/RC2S

A1 (4)

102 Hernán Del Ré/Marina Del Ré Bell Ville/Bell Ville Renault Sandero/A1
111 Ricardo Cabral/Damián Cabral Villa Dolores/Villa San Nicolás Citroën DS3/A1 – Sr/
112 José Fisogni/Maximiliano Fisogni Córdoba/Córdoba VW Gol/A1
113 Fabio Vega/Matías Reinaudi San Francisco/San Francisco VW Polo/A1 – Sr/

RC5 (13)

202 Jonas Saita/Anuar Osman V. Carlos Paz/Rosario Ford Fiesta/RC5
204 Juan Manuel Paisa/Lucas Martín Córdoba/Córdoba Paugeot 208/RC5
210 Emilio Mere/Sebastián Cravero San Francisco/Córdoba Ford Fiesta/RC5
213 Sergio Kazmer/Ricardo Mellid La Falda/La Falda Ford Fiesta/RC5
219 Emilio Bustos/Alejo Balestre Villa Dolores/Córdoba Ford Fiesta/RC5
227 Leandro Scalerandi/Gary Scalerandi Laguna Larga/Laguna Larga VW Gol/RC6 – /Sr
232 Juan Pablo Borgonovo/Marcos Gurevich Suardi, S. Fe/Malagueño Ford Fiesta/RC5
237 Mauro Cravero/Manuel Prieto Río Tercero/Río Tercero Peugeot 208/RC5
238 Marcos Martelotto/Agustín Martelotto San Francisco/San Francisco Peugeot 208/RC5
239 Pablo Curletto/Valentina Curletto V. Cura Brochero/V. Cura Brochero Ford Fiesta/RC5
255 Leandro Forzani/Julieta Castellari Esmeralda, Sta. Fe/Eusebia y Carolina, Sta. Fe Ford Fiesta/RC5
256 Franco Forzani/Bruno Genesio Esmeralda, Sta. Fe/Río Tercero Ford Fiesta/RC5
257 Ernesto Lord/Alfredo Espadín San Miguel, Tucumán/Monteros, Tucumán Ford Fiesta/RC5

N1 (9)

303 Agustín Barrandeguy/José Rodríguez Alta Gracia/Córdoba Ford Fiesta/N1
304 Mario Bruno/Nicolás Bruno Arroyito/Arroyito Ford Fiesta/N1
308 Guillermo Marín/Gastón Solera Río Tercero/Río Tercero VW Gol/N1
309 Magdalena Laura Manochi/Matías Entisne V. Carlos Paz/Córdoba Ford Fiesta/N1
315 Luciano Vasconi/Lucio Bertello Bell Ville/Bell Ville Ford Fiesta/N1
320 Ariel Canalis/Danilo Lazzuri Colonia Cello, S. Fe/San Francisco Ford Fiesta/N1
322 Martín Monzoni/Laureano Bressan San Francisco/Córdoba Ford Fiesta/N1
323 Heber Viano/Claudio Carreras Laguna Larga/Laguna Larga Ford Fiesta/N1
337 Matías Delcomune/Rubén Bollati Villa Allende/Unquillo Toyota Etios/N1 – /Sr

RC6 (20)

402 Pablo Destéfanis/Lucas Benito Villa María/Río Tercero VW Gol/RC6
404 Roberto Forzani/Pablo Scarabelli Esmeralda, Santa Fe/Córdoba VW Gol/RC6 – Sr/Sr
405 Alberto Jaime/Mauricio Jaime San Francisco/San Francisco VW Gol/RC6
409 Darío Pedrón/Daniel Hernández Villa María/Córdoba VW Gol/RC6
410 Leandro Vietto/José Patrignani Colonia Marina/Villa María VW Gol/RC6
411 Nicolás González/Gerardo González Laguna Larga/Laguna Larga VW Gol/RC6
412 Federico Durbano/Alejandro Pautasso San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6
416 Sergio Albano/Gustavo Francucci San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6 – Sr/
419 Ezequiel Giovannini/Alejandro Blanda San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6
422 Andrés Bértola/Lucas Fasano San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6
427 Leonardo Beltramino/Emanuel Oyen Devoto/Devoto Ford Ka/RC6
430 Luis María Vega/Mauricio Armando San Francisco/San Francisco VW Gol/RC6
432 Luciano Nardi/Diego Nardi Laguna Larga/Laguna Larga VW Gol/RC6
434 Sergio Pertegarini/Augusto Rinaldi Embalse/Villa María VW Gol/RC6
436 Fabián Montiglio/Santiago Montiglio San Francisco/San Francisco VW Ford Ka/RC6
437 Federico Rasetto/Franco Rasetto San Francisco/San Francisco VW Gol/RC6
438 Fabián Tuninetti/Enzo Passoni Plaza San Francisco/Plaza San Francisco VW Gol/RC6
439 Juan Carlos Grasso/Danilo Ghione San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6 – Sr/
440 Sergio Toledo/Gustavo Francucci San Francisco/San Francisco Ford Ka/RC6 – Sr/
441 Maximiliano Almada/Mariano Almada San Francisco/San Francisco VW Gol/RC6

N3 (8)

505 Marcos Del Vecchio/Hernán Sacilotto Laguna Larga/Laguna Larga Ford Fiesta/N3
506 Rodrígo Márquez/Francisco Moldes Córdoba/Córdoba Ford Fiesta/N3
507 Ignacio Anselmi/Thomas Anselmi San Francisco/San Francisco Ford Fiesta/N3
509 Marcos Giordano/Facundo Pedernera V. Carlos Paz/Villa La Bolsa Fiat Palio/N3
512 Julián Rébola/Maximiliano Airaudo María Susana, Sta. Fe/San Francisco Ford Fiesta/N3
519 Rodolfo Ramos/Gustavo Soto Córdoba/Córdoba Ford Fiesta/N3 – Sr/
540 Juan Manuel Pellegrini/Gonzalo López Río Cuarto/Río Cuarto Ford Fiesta/N3
541 Abel Ianni/Julián Piedrabuena Firmat, Sta. Fe/Funes, Sta. Fe Ford Fiesta/N3

N2 (10)

602 Walter Candiotto/Agustín Gunther Alta Gracia/Río Ceballos VW Gol/N2
603 Sebastián Salazar/Ignacio Gómez Córdoba/La Calera VW Gol/N2
605 Gastón De Rossi/Jorge Genesio San Francisco/San Francisco VW Gol/N2
607 Nicolás Bulich/Mariano Márquez Bell Ville/Bell Ville VW Gol/N2
609 Alberto Marchesini/Iván Brochero San Francisco/Córdoba VW Gol/N2
615 Leonardo Rodríguez/Andrés Huergo San Salvador de Jujuy/Córdoba Ford Ka/N2
620 Martín Vallero/Macarena Chiarotto San Francisco/Freyre Ford Ka/N2
634 Ricardo Battaglia/Maximiliano Battaglia San Francisco/San Francisco VW Gol/N2 – Sr/
635 Osvaldo Redolfi/Daniel Vallero San Francisco/San Francisco VW Gol/N2 – Sr/Sr
672 Mario César Matelica/Santiago Cavello Tancacha/Jesús María VW Gol/N2

Cronograma

Sábado 9 de agosto

  • PE 1 – Esmeralda – Esmeralda | 14:23 hs
  • PE 2 – Josefina – Lorenzatto Maquinarias | 15:21 hs
  • PE 3 – Bauer y Sigel – Bauer y Sigel | 15:55 hs

Domingo 10 de agosto

  • PE 4 – Freyre – Freyre | 8:36 hs
  • PE 5 – Colonia Iturraspe – Colonia Iturraspe | 8:59 hs
  • PE 6 – Plaza San Francisco – San Francisco | 9:37 hs
  • PE 7 – Freyre – Freyre | 12:19 hs
  • PE 8 – Colonia Iturraspe – Colonia Iturraspe | 12:42 hs
  • PE 9 – Plaza San Francisco – San Francisco | 13:20 hs