Pese a que no hubo aumentos de combustible en los últimos tiempos, cada mes decenas de vehículos se convierten a GNC en San Francisco.

Sólo en AB GNC se están colocando entre 10 y 12 equipos de gas por mes. Con la nafta súper a 99.40 pesos por litro, y el GNC a 58.99 pesos por metro cúbico, el segundo sigue siendo el más conveniente, aseguran desde la firma.

Además de ser un combustible seguro, económico y limpio, el GNC tiene un rendimiento por metro cúbico que equivale a 1,13 litros de nafta súper.

“Con respecto al año pasado fueron en aumento las conversiones y se pueden colocar en la mayoría de los autos. En donde todavía no, es en los autos que son de inyección directa. Hay poquitas marcas, Ford y Chevrolet, que están recién empezando a poner en inyección directa pero no es conveniente porque a diferencia de los otros equipos estos van con el 70% de nafta y el 30% de gas, y así no conviene. En cambio, los otros sí porque vas al 100% a gas o a nafta”, explicó Nanci Pérez, de dicha empresa.

Cuánto cuesta

El precio del equipo de GNC depende de si se trata de uno de cuarta o de quinta generación, a carburador o a inyección, y del tamaño del cilindro.

“Influye mucho el tamaño, pero un equipo está entre 80 y 100 mil pesos, más o menos, hablando de las medidas estándar. Ya si elegís un cilindro más grande, por ejemplo para una camioneta, el precio ya se va arriba de 100 mil”, explicó Pérez.

Pese a que todos los años debe realizarse la renovación de la oblea y, cada cinco años, la prueba hidráulica del cilindro, la amortización es rápida, indicaron.

“Lo amortizás en unos meses, es mucha la diferencia que hay. Cuando te vas de vacaciones te das cuenta realmente lo que te ahorrás en combustible. Con eso te pagás la estadía o la comida”, aseguró la propietaria del comercio.

Un alivio al bolsillo

“La gente elige pasarse a GNC porque es más económico. Incluso cuando tenés chicos, o cuando vas y venís al trabajo, se hace mucha diferencia, es muy conveniente”, dijo Pérez.

Las distintas formas de pago, entre ellas las cuotas sin interés, también suman al momento de decidir la conversión.

Así, al menos en AB GNC, la colocación del equipo se puede abonar con tarjeta, con Ahora 12 o Ahora 18, en efectivo, en valores hasta 30 días.