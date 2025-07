Padre e hijo, unidos por el rally: los Battaglia vuelven a competir en su ciudad con emoción y auto nuevo

Ricardo y Maximiliano Battaglia, padre e hijo, serán parte del Rally Ciudad de San Francisco del 25 al 27 de julio, sumándose al grupo de binomios locales que formarán parte de esta esperada quinta fecha del Rally Cordobés 2025.

Ambos nacidos y criados en San Francisco, compartirán por primera vez la butaca en una carrera oficial, aunque no es la primera experiencia para ninguno de los dos. Ricardo Battaglia (58) debutó en el año 2008 y participó de todas las ediciones del rally local hasta el 2013, cuando la competencia se interrumpió. Su hijo, Maximiliano (32), en cambio, recién pudo correr en esa última edición por cuestiones reglamentarias, aunque ya lo acompañaba en el equipo desde antes.

Este 2025 marcará su regreso luego de más de una década alejados de la actividad. “Todo empezó el año pasado, alentando a uno de los muchachos del grupo. Yo siempre tuve ganas desde el 2013, que fue la última vez que se corrió. Dije: vamos a ver si este año podemos hacerlo”, contó Ricardo. Aunque comenzó a armar su propio auto a principios de año, por razones ajenas no pudo finalizarlo a tiempo. Para esta ocasión, le cedieron un vehículo listo para correr: un Gol Trend de la categoría N2, que compartirá con su hijo.

“Es un auto que prácticamente no conozco, me lo han dado hace poquito. Hace mucho que no me subo, pero estuvimos probando y anduve más o menos bien. La idea mía es dar la vuelta”, explicó Ricardo, quien también subrayó el apoyo de su familia y amigos como motor principal para este regreso: “El aliento de todos los que me conocen te hace muy feliz, te motiva mucho”.

Para Maximiliano, la carrera también representa una oportunidad de reencuentro con una pasión compartida: “Nos presentamos con un auto totalmente nuevo, así que la idea es divertirnos, disfrutar con amigos, con la familia que siempre está presente y también sumar kilómetros, que es lo que necesitamos. No tenemos muchas sensaciones arriba del auto todavía”.

Aunque no tuvieron tiempo de hacer el relevamiento completo de los tramos, ambos siguen con atención las ediciones recientes. Consideran que San Francisco mantiene su sello como un rally exigente pero disfrutable. “San Francisco siempre fue un rally largo y duro, pero divertido. Los tramos son rápidos y la organización le pone mucha creatividad”, opinó Maximiliano.

Para Ricardo, correr nuevamente en su ciudad tiene una carga emocional especial: “Después de tantos años, volver al ruedo con tanta gente conocida que uno no sabía que lo seguía, me pone muy feliz. Me motiva mucho la gente que te está mirando, los amigos, los familiares. San Francisco siempre fue muy fierrera, antes, ahora y creo que lo va a ser siempre”.

El binomio correrá a pulmón, con mucho esfuerzo y acompañamiento familiar. Si bien Ricardo espera poder terminar su propio auto para futuras fechas, este primer paso será, ante todo, una forma de celebrar una pasión intacta. “Vamos a dar la vuelta, disfrutarlo y, si se puede, seguir corriendo lo que queda del año”, cerró.

Con este regreso, los Battaglia se suman a una competencia que moviliza a toda la región y que volverá a recorrer caminos de Santa Fe y Córdoba, con epicentro en San Francisco.