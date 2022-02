El receso estival suele ser la época en que aquellas personas que tienen autos o camionetas suelen revisar sus vehículos, para tener un diagnóstico sobre ellos antes de salir de viaje. Por ende, suele ser el momento en que recambian los neumáticos gastados. Pero hacerlo, provoca varios dolores de cabeza porque hablamos de costos bastante elevados.

Según un relevamiento de El Periódico, cambiar los neumáticos de un auto cuesta, como mínimo, 56 mil pesos, a lo que a veces se le debe sumar el precios por el alineado y el balanceado. Pero dependiendo el rodado, se puede llegar hasta los 340 mil.

Pero a no desesperar que hay diversas opciones. Hay personas que optan por cambiar dos de las cubiertas que más desgaste demuestran y dejar las otras dos para otra época del año. Otras, incluso optan por buscarlas en otros lugares, incluso se habla de Paraguay, donde aseguran, los neumáticos pueden costar la mitad.

Pero la mayoría opta por planes de financiación, para que el pago se divida en cuotas durante el año y el bolsillo respire.

Fernando, de Ponzetti Hnos., firma que trabaja con la marca Goodyear, estimó cuánto puede salir cada cubierta de esa marca para un auto y una camioneta.

Así, para los primeros, una cubierta en el rodado más chico, es decir 13 o 14, cuesta de 20 mil pesos para arriba.

Hablando de una línea más confortable, es decir, de un rodado 15, hay que hablar ya de 27 mil pesos en adelante. En tanto para un rodado 16 hay que desembolsillar, por lo menos, 34 mil pesos. Si ya se piensa en un neumático en rodado 16, el valor arranca en los 85 mil pesos.

Para camionetas, en tanto, el rodado 15, el más básico, comienza en los 40 mil pesos. Los neumáticos pueden ir hasta los rodados 19 o 20, que pueden conseguirse en alrededor de los 90 mil pesos.

Otras opciones

Mariano, de Giacaglia Neumáticos, empresa que comercializa Fate, también se refirió a las cifras que se manejan en el rubro.

Así, para un auto, los neumáticos en rodados 13 y 14 están entre 14 y 17 mil pesos; mientras que en lo que respecta a las medidas 15 y 16, se habla de entre 25 y 35 mil pesos.

Hablando de camioneta, en rodados 17 y 18, los precios de las cubiertas empiezan en los 60 mil pesos. Un rodado menor, de las medidas más comunes, puede conseguirse entre 40 y 50 mil pesos.

En cuotas

Los altos montos a pagar hacen que los clientes opten por cambiar sólo los dos neumáticos más desgastados, dejando los otros dos para otro momento del año, o bien por pagar con planes de financiación.

“Hoy el cliente trata de solucionar el problema. Si dos de las cubiertas son rescatables compra solamente dos. Ya si el desgaste de las cubiertas es profundo, ahí utiliza algún medio de pago como la tarjeta de crédito y ahí coloca las cuatro porque es interesante el dinero que demanda”, explicó Fernando de Ponzetti.

A la vez, agregó: “Son muy contadas las operaciones de contado. Generalmente son a plazo, con financiación de 12 o 20 pagos con tarjeta de crédito, donde se les hace un poco más accesible. De contado hoy, a los valores que se manejan, se hace bastante difícil”.

En el caso de esta firma, el trabajo de alineación y balanceo se abona aparte y cuesta entre 3 y 4 mil pesos. “Comparativamente con el valor de las cubiertas no es caro, no es un monto que dificulte la colocación o no”, dijo.

Mariano, de Giacaglia Neumáticos, fue en la misma línea. “Si rescatan dos buenas, no cambian las cuatro para ganarse el alineado, que viene incluido cuando cambian las cuatro. Pero si ya están en duda, y las cubiertas están más o menos todas iguales, por ahí aprovechan y se ahorran 3 mil pesos, que es lo que cuesta el alineado”, explicó.

Hay faltante

Desde ambas firmas coincidieron que hay faltante de mercadería, en algunas medidas puntuales. Esto, sumado al precio alto en nuestro país en comparación al de países vecinos, hace que muchos clientes que pueden opten por viajar a Paraguay y cambiarlas en el vecino país. La diferencia es aún mayor si se habla de vehículos de mayor porte.

“Hay medidas que hace seis u ocho meses que no ingresan, hay medidas puntuales que no hay y otras de las que hay pocas. Hoy se cuenta con un stock bastante diezmado, es poco el ingreso de mercadería con que podemos contar, y hasta que no vemos la cubierta en la estantería no podemos decir si está o no está”, dijo Fernando.

Mariano, en tanto, apuntó: “Hay faltantes de algunas medidas. Dentro de todo nosotros estamos bastante cubiertos, pero generalmente por 15 días o una semana pueden estar faltando algunas medidas puntuales. Nosotros estamos relativamente bien con Fate”.

Por otro lado, en materia de aumentos, los mismos vienen produciéndose al ritmo de la inflación y, en casos superándola: así, en algunos productos las subas son de entre el 2 y el 3% mientras que en otros pueden ser del 6 o 7%.