La motoneta cordobesa restaurada en San Francisco ganó el primer premio en Autoclásica 2025

La motoneta Saborul Junior, una joya de la ingeniería cordobesa de fines de los años ’50, acaba de consagrarse en Autoclásica 2025 con el 1° Premio al mejor diseño de industria nacional – prototipo, en una ceremonia cargada de historia y emociones compartidas.

La restauración estuvo a cargo de los sanfrancisqueños Alberto Barrios y Raúl Giaccardi, quienes llevaron la pieza al evento internacional que se desarrolló del 9 al 12 de octubre en el Hipódromo de San Isidro.

El premio fue entregado por el mismísimo Heriberto Pronello, creador original del vehículo, hoy con 89 años. Fue él quien, con tan solo 23 años, diseñó este prototipo innovador para la empresa cordobesa.

“Tengo una enorme alegría, llevamos a San Francisco el 1° premio a la motoneta con mejor diseño de industria nacional", expresó Barrios con emoción.

La motoneta fue expuesta en el stand del Club Amigos de Autos Antiguos (CADEAA), de Lomas de Zamora, donde captó la atención del jurado por su diseño vanguardista: un chasis autoportante hecho íntegramente con materiales compuestos (resina poliéster, tejidos de vidrio y resinas epoxi), toda una innovación para la época.

Un reencuentro con la historia

La historia de la Saborul Junior volvió a escribirse este año, cuando Barrios y Giaccardi descubrieron que la motoneta que estaban restaurando era una creación de Pronello, pionero de la ingeniería automotriz argentina y referente internacional en aerodinámica aplicada.

“Hace nueve años que voy como visitante, pero estar del otro lado, como expositor, es un sueño”, había confesado Barrios días antes del evento.

El encuentro entre el ingeniero y su obra fue uno de los momentos más emotivos del proceso. “Se subió a la moto, la acarició como si fuera un hijo que no veía desde hacía sesenta años”, había relatado Barrios en una entrevista anterior. Ese vínculo entre creador y creación se coronó esta semana con el reconocimiento más esperado.

Una alegría compartida

“Estoy pasando un momento de felicidad total por haber sido premiado en un evento internacional como Autoclásica 2025, recibir un premio tan importante, estar acompañado de mi esposa Alejandra y mi amigo Raúl, y además —como vos dijiste— que el premio me lo entregase el Ing. Heriberto Pronello”, compartió Barrios.

La pieza, que se fabricó en cantidades limitadas entre 1959 y 1960, fue valorada no solo por su excelencia técnica, sino también por su valor histórico y afectivo. Con apenas dos litros de combustible, la motoneta podía recorrer hasta 90 kilómetros, gracias a un diseño liviano, eficiente y con una visión de sustentabilidad adelantada a su tiempo.

“Vamos a ser egoístas por un momento y a disfrutar de lo que estamos viviendo. Porque esto es mucho más que una exposición: es una celebración de la historia, de la amistad, del trabajo bien hecho y del orgullo de ser parte de algo que trasciende”, había resumido Barrios.

De esta manera, la distinción obtenida en Autoclásica no solo reconoce el trabajo artesanal de los sanfrancisqueños, sino también recupera una parte fundamental del legado industrial cordobés.