Este viernes 8 de agosto dará dio inicio en San Francisco una nueva edición del tradicional Paseo de Autos Clásicos, una propuesta que reúne a fanáticos de todo el país en torno a piezas históricas de la industria automotriz. En su 21ª edición, el evento mantiene su esencia como paseo libre y no competitivo, con actividades que se extenderán hasta el sábado 9 y la participación de unos 70 vehículos clásicos y antiguos.

Desde la tarde de este viernes, los autos comenzarán a concentrarse en el Superdomo San Francisco, donde permanecerán en exposición estática hasta las 19 sobre el Bv. 25 de Mayo.

La muestra, al igual que el resto de las actividades previstas para el público, es abierta y gratuita.

Esta noche, el cronograma incluye una cena de bienvenida en el salón de la institución “Amigos del Bien”, donde se recibirá oficialmente a los participantes.

Sábado con caravana por la región y cena show

La jornada del sábado 9 comenzará a las 9 de la mañana con una nueva muestra estática frente al Superdomo, y a las 9.30 se pondrá en marcha la tradicional caravana de autos, que recorrerá distintas localidades del este provincial. El trayecto original contemplaba el paso por Josefina, Bauer, Freyre y Colonia Iturraspe, aunque fue modificado debido a la reprogramación del Rally Cordobés en la misma zona.

A lo largo del recorrido, los vehículos realizarán una prueba de habilidad conductiva y participarán de una exposición en los pueblos visitados. Al finalizar la tarde, el contingente regresará a San Francisco en caravana y cerrará el evento con una cena show y la entrega de plaquetas recordatorias a participantes y auspiciantes, nuevamente en el salón de “Amigos del Bien”.

Vehículos únicos y pasión por los clásicos

La edición 2025 del Paseo incluye una gran diversidad de modelos, desde autos vintage anteriores a 1931 hasta clásicos de las décadas del ’30, ’40, ’50, ’70 y ’80. Entre las unidades más destacadas se encuentran ejemplares de Dodge, Ford Falcon, Borgward, Mercedes Benz, y vehículos de fabricación nacional e importados, todos en estado original o restaurados por sus dueños.

Además de los autos que representan a San Francisco, participan vehículos de otras provincias, convocados por clubes y coleccionistas que llegan especialmente para esta cita.

La organización espera superar los 70 vehículos en exposición, una cifra que ubica a este evento entre los más importantes de su tipo a nivel regional.

Un club en crecimiento y con respaldo institucional

El Paseo de Autos Clásicos es impulsado por la Asociación de Autos Clásicos de San Francisco, integrada por 35 socios activos y una comisión organizadora conformada por 10 personas. En 2025, el club logró concretar un paso importante con la creación del registro municipal de autos clásicos, aprobado por ordenanza y acompañado por la emisión de una patente simbólica que identifica a los vehículos registrados en la ciudad.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Francisco, que colabora con la logística del encuentro. La organización también previó con anticipación la contratación de servicios de gastronomía y alojamiento, teniendo en cuenta la alta demanda que genera este tipo de encuentros.