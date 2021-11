Brunetto lo hizo otra vez: “Trabajamos mucho con el equipo y se lo merecen”

Gianfranco Brunetto se coronó campeón el pasado fin de semana en Totoras (Santa Fe) de la categoría 110 cc. Standard del Certamen Argentino de Motociclismo y el Zonal del Centro Santafesino, competencias que se disputaron de manera simultánea esta temporada junto con el Campeonato Sancristobalense.

El piloto local ya había sido campeón en 2016, título que según señala le abrió muchas puertas para seguir compitiendo. Sufrió lesiones graves, largos meses de parate que se extendieron por la pandemia, pero pudo transformar en trabajo depositando todas sus esperanzas en el regreso. Ese regreso llegó y lo coronó con un nuevo título que hoy festeja junto a su equipo competitivo y el grupo de amigos que lo acompaña en cada carrera.

“Estoy muy contento y agradecido con la gente que me da una mano, hoy en día está muy difícil el tema económico y esto es para ellos, hay muchos que me apoyan como pueden. Trabajamos mucho en la moto con el equipo y se lo merecen… Todavía falta una fecha que se va a definir otro campeonato en San Guillermo”, explicó.

Brunetto contó que este año volvió a la categoría 110. “Tuve una muy buena moto en todas las fechas… tenía ganas de volver porque es una categoría muy competitiva, así que estamos contentos de haber logrado lo que logramos. En 125 cc. Graduados (otra de las categorías donde participa) venimos probando cosas nuevas para redondear todo para el año que viene. En esta última fecha rompimos el motor, pero clasificamos terceros y en la serie también terminamos tercero, ganamos una carrera e hicimos varios podios este año”, señaló.

Lesiones y una larga espera

En agosto de 2019, Brunetto tuvo una grave lesión en la columna donde se fracturó tres vértebras. “Me llevó un tiempo bastante largo recuperarme. Me volví a subir a la moto en febrero de 2020 y tuve la mala suerte de tener una rotura de motor al final de la recta principal, me volví a caer y me fracturé el hombro. Volvimos directamente este año y me costó bastante volver a agarrar ritmo y confianza”, comentó.

“Lo de la columna lo tomé bastante tranquilo porque fue algo complicado, me cuidé, hice todo lo que me pidió el médico, entrené, pero sí me costó mentalmente cuando me volví a lesionar en 2020 porque después se paró todo y quedé casi un año y medio sin hacer nada. Me tendría que haber operado el hombro, pero por la pandemia no me operé, así que hoy lo sufro bastante. Ahora estoy viendo de operarme en el verano para no tener carreras en el medio”, agregó.

El equipo. En categoría 110, el propietario de su moto es Luciano Barbini, la preparación está a cargo de RR (Rafaela) de Marcos y Mauricio Acosta, con los cuales trabaja desde 2016. En 125 cc Graduados, trabaja junto a Mondino Competición, Abel Traggai y suspensión a cargo de Martín Perren.

El aguante

Más allá de tener su equipo competitivo, hacedor de este título, Brunetto contó que el apoyo de los amigos en cada carrera es fundamental porque se trata de un apoyo moral y una contención después de cada competencia.

“Particularmente el CAM es muy lindo por el ambiente, agradezco a la familia Sarú, Palancar, Cena, amigos con los que vamos a todas las carreras, tenemos un grupo bien organizado y más allá de ir a competir está bueno estar y disfrutar, a veces las cosas no salen como las esperamos y me parece algo muy necesario tener un apoyo en ese sentido”, señaló.

“Quiero agradecer también a mis amigos que me dan una mano y a los sponsors: Quatum, Autonovo, Coronel Acopios e Insumo, Puerto Sur, Pentacom, Copar, RR escapes de Rafaela y a mi familia que me banca bastante”, cerró el piloto.

No se detiene

Tras conseguir el título, Brunetto no para y espera llegar al 2022 con todo porque buscará pelear el título en la categoría 14 cc. Graduados. “La idea es hacer el año completo en 125cc. Graduados, es la categoría que más me gusta, estamos probando varios elementos para ser fuertes el año que viene. También tenemos la idea de hacer la categoría 110 de nuevo, pero siempre tratando de hacer lo que mejor se pueda y si se puede ir a correr velocidad en pavimento sería lo ideal, pero no hay nada en concreto por ahí”, explicó.

El motociclismo. “Es algo importante más allá de que es una pasión y que hago lo que me gusta, está bueno porque conocés mucha gente, muchos lugares nuevos, el ambiente en el motociclismo se disfruta bastante y gracias a que pude lograr ese campeonato en 2016, se me abrieron muchas puertas donde pude ir a competir en el pavimento a Buenos Aires”, contó Brunetto.