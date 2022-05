Las ventas de autos, vehículos comerciales livianos y pesados fue en abril pasado de 31.633 unidades, lo que representa una baja del 8,5%, ya que en marzo pasado se habían patentado 34.569 unidades.

Si la comparación es interanual se observa una baja del 2,6% ya que en abril de 2021 se habían registrado 32.475 unidades. De esta forma en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 138.878 unidades, esto es un 7,1% menos que en el mismo período de 2021, según un informe elaborado por Acara, la institución que representa a todos los concesionarios oficiales de automotores del país.

Los datos de este mes dan cuenta que en marcas el liderazgo es de Toyota, en autos encabeza Fiat Cronos y en comerciales livianos Toyota Hilux. Es el mismo top tres de marcas y modelos en el ranking acumulado del año.

Toyota se alejó más de Fiat en lo que va de 2022 y buscará volver a ser la marca número uno de Argentina.

Estas fueron las 20 marcas más vendidas en abril pasado:

1- Toyota: 5.816

2- Fiat: 3.879

3- Volkswagen: 3.413

4- Renault: 2.665

5- Peugeot 2.512

6- Chevrolet: 2.382

7- Ford: 2.091

8- Nissan: 1.004

9- Mercedes Benz: 986

10- Citroen: 878

11- Jeep: 654

12- Iveco: 462

13- Scania: 129

14- Hermann: 121

15- Honda: 91

16- Sola Y Brusa: 87

17- Ds: 84

18- Chery: 72

19- Volvo: 72

20- Hyundai: 70

Estos fueron los 20 autos más vendidos en abril pasado:

1- Fiat Cronos: 2.675

2- Peugeot 208: 1.872

3- Chevrolet Cruze: 1.212

4- Toyota Etios: 1.109

5- Toyota Corolla Cross: 870

6- Toyota Yaris: 823

7- Toyota Corolla: 749

8- Volkswagen Gol Trend: 736

9- Citroen C4 Cactus: 580

10- Renault Sandero: 578

11- Chevrolet Onix: 490

12- Volkswagen Taos: 469

13- Ford Ecosport: 453

14- Renault Stepway: 383

15- Volkswagen T-Cross: 383

16- Chevrolet Tracker: 364

17- Renault Nuevo Logan: 348

18- Volkswagen Nivus: 333

19- Toyota Sw4: 326

20- Jeep Renegade: 319

Estos fueron los 20 vehículos comerciales livianos más vendidos en abril pasado:

1- Toyota Hilux: 1.791

2- Volkswagen Amarok: 1.120

3- Ford Ranger: 1.110

4- Renault Kangoo II: 686

5- Nissan Frontier: 507

6- Fiat Toro: 379

7- Mercedes Benz Sprinter: 340

8- Renault Alaskan: 281

9- Peugeot Partner: 268

10- Fiat Strada: 259

11- Chevrolet S10: 212

12- Citroen Berlingo: 168

13- Ford Transit: 135

14- Fiat Fiorino: 129

15- Iveco Daily: 120

16- Ford Maverick: 117

17- Ram 1500: 67

18- Toyota Hiace: 51

19- Peugeot Expert: 50

20- Renault Duster Oroch: 45

Estos fueron los 20 vehículos comerciales pesados más vendidos en abril pasado:

1- Iveco 170 E: 140

2- Hermann Acoplado/Semirremolque: 119

3- Sola Y Brusa Acoplado/Semirremolque: 87

4- Mercedes Benz Bmo 368 Version 1621: 85

5- Ombu Acoplado/Semirremolque: 65

6- Mercedes Benz Accelo 815: 61

7- Randon Acoplado/Semirremolque: 61

8- Mercedes Benz Accelo 1016: 60

9- Salto Acoplado/Semirremolque: 51

10- Cormetal Acoplado/Semirremolque: 51

11- Helvetica Acoplado/Semirremolque: 51

12- Mercedes Benz Of 1621: 41

13- Mercedes Benz Bmo 384: 40

14- Mercedes Benz Atego 1721: 39

15- Bonano Semirremolque: 39

16- Danes Acoplado/Semirremolque: 37

17- Lambert Acoplado/Semirremolque: 31

18- Mercedes Benz Of 1721: 31

19- Mercedes Benz Bmo 368 Version 1721: 30

20- Iveco 450 C: 30