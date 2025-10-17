Un perro quedó colgado del ascensor cuando su dueña subió al elevador sin advertir que el animal no había ingresado. En cuestión de segundos quedó suspendido en el aire y la tensión en su correa lo estaba asfixiando.

Las cámaras de seguridad del edificio registraron el momento donde también apareció un vecino llamado Leonardo y descubrió la situación. Se acercó, lo desató y en el piso observó que ya estaba inconsciente, por eso aplicó la maniobra RCP en su intento por salvarlo y continuó hasta que reaccionó. Todo ocurrió en cuestión de segundos y al final el animal logró recuperarse.