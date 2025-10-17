Un hombre aplicó RCP para salvar la vida de un perro que quedó colgando de un ascensor
El perrito se estaba asfixiando y por eso le practicó reanimación. Su dueña subió al ascensor y no se dio cuenta de que él no había entrado.
Un perro quedó colgado del ascensor cuando su dueña subió al elevador sin advertir que el animal no había ingresado. En cuestión de segundos quedó suspendido en el aire y la tensión en su correa lo estaba asfixiando.
Las cámaras de seguridad del edificio registraron el momento donde también apareció un vecino llamado Leonardo y descubrió la situación. Se acercó, lo desató y en el piso observó que ya estaba inconsciente, por eso aplicó la maniobra RCP en su intento por salvarlo y continuó hasta que reaccionó. Todo ocurrió en cuestión de segundos y al final el animal logró recuperarse.