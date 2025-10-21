Rifa solidaria para ayudar a Colágeno, un perrito rescatado tras un accidente que necesita rehabilitación

Colágeno es un perrito que fue rescatado de la calle en San Francisco luego de haber sido atropellado por un vehículo. El accidente le provocó una severa lesión en la columna y, tras una intervención quirúrgica donde se le colocó una prótesis enfrenta la etapa de la rehabilitación.

Para acompañar su recuperación, se está llevando adelante una rifa solidaria, cuyos fondos serán destinados íntegramente a costear las sesiones de fisioterapia, los medicamentos y sus necesidades básicas.

El sorteo se realizará una vez que se vendan todos los números. El valor es de $3000 por un número y $5000 por dos, y se puede colaborar mediante transferencia al alias dameunapata.sf.mp.

Desde el grupo informaron que quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la página de Facebook “Dame una Pata” o comunicándose al 3564-514487.

La campaña solidaria busca asegurarle la atención que necesita para recuperar su movilidad y calidad de vida y encontrar una familia.