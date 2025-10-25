Efectivos de la División Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia junto con personal del Ente BioCórdoba perteneciente a la Municipalidad realizaron el último jueves un allanamiento en un domicilio particular y lograron rescatar a 87 perros en un estado deplorable.

El operativo a raíz de una denuncia por maltrato animal se realizó en una vivienda de barrio El Gateado, donde los animales se encontraban desnutridos y en malas condiciones higiénicas.

Todos animales de raza, los 67 adultos, cinco cachorros y 15 recién nacidos estaban enjaulados en una vivienda de calle Cabaña La Virginia al 6700, por lo que luego del operativo quedaron a resguardo del Ente Municipal BioCórdoba, entidad que se dedica a la promoción de la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad, la protección y el bienestar animal.

El propietario de la vivienda logró ser identificado, fue puesto por personal policial a disposición de la Justicia y ahora deberá enfrentar las correspondientes acciones legales, informó Cba24N.