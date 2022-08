Tener una mascota es una excelente idea si uno quiere sentirse acompañado. Entre ellas, los perros son de las más cariñosas: nos brindan fidelidad y amor incondicional. Los humanos y los perros pueden llegar a crear lazos realmente especiales hasta convertirse éste último en un integrante más de la familia. Pero adoptar un perro requiere responsabilidad.

Diego Bracamonte, adiestrador canino de San Francisco, se refirió al tema En La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y enumeró algunas cuestiones a tener en cuenta antes del momento de adoptar a un perro como mascota.

Antes de ello, y previo al Día de las Infancias, recordó que en esta fecha algunos padres suelen regalarle un perro a sus hijos. En este punto, que aseguró suele ser muy debatible, manifestó que de ser así, debe ser de mutuo acuerdo con los niños y no una sorpresa.

"La entrega de un perro tiene que ser un mutuo acuerdo entre las dos partes. Obviamente que los primeros responsables somos los adultos, pero también conlleva una responsabilidad para ese niño. Es un ser vivo, merece un buen trato. Merece salir a caminar, que limpiemos sus necesidades, que le demos de comer, que le cambiemos el agua y un montón de otras responsabilidades", afirmó.

Bracamonte explicó que no pasa solamente con los niños, sino con los adultos también. En ese punto, indicó que si la persona y el perro tienen distintos perfiles, podemos perjudicar a ambos al querer dar una sorpresa. Y ejemplificó: "A veces el hijo le trae un perro a la madre y resulta que la madre no quiere tener un perro, que tal vez no da con el perfil de su vida. Por ejemplo, si le regalamos a una persona mayor un perro salchicha, que es un perro muy activo que necesita salir a caminar todos los días. A lo mejor la persona mayor prefiere quedarse en la casa a mirar tele con un perro que le haga compañía".El adiestrador canino sostuvo que hay más de 300 razas en el mundo y que cada una tiene un perfil.

Otro de los puntos a tener en cuenta, es la posibilidad económica que tenemos. El principal gasto suele ser el de alimentación. Así, indicó que un perro de talla media, de unos 30 kilos, come medio kilo por día. De darle un buen alimento balanceado, debemos pensar en gastar en 4 mil pesos mensuales, como mínimo. También, hay que pensar en el dinero que cuestan las vacunas y la atención veterinaria que puede llegar a necesitar.

El espacio, otra cuestión fundamental

Bracamonte también dedicó un apartado al espacio y sostuvo que hay que pensar en que si el animal estará a fuera, tendremos que tener tapial o tejido para evitar que se escape. De no tenerlo, ese será un gasto extra. De estar afuera, también tendremos que pensar en que el animal tendrá que tener un reparo del frío, el calor y las lluvias.