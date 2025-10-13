La Dirección General de Fiscalización y Control del Ministerio de Bioagroindustria realizó inspecciones en comercios dedicados al expendio de medicamentos zooterápicos en San Francisco. El objetivo era constatar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 6429 que regula la venta de este tipo de productos.

Durante los controles se procedió a la clausura preventiva e incautaron 2.500 productos zooterápicos en tres establecimientos que no contaban con la habilitación ni inscripción ante este Ministerio, ni con la dirección técnica de un médico veterinario regente.

Asimismo, se intimó a otras veterinarias a regularizar su situación mediante la habilitación o renovación de su registro ante el Ministerio de Bioagroindustria.

Cabe recordar que los productos destinados al uso veterinario sólo pueden expenderse en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica de un profesional veterinario, garantizando así la trazabilidad y seguridad en su utilización.

Para realizar denuncias o consultas, se puede acceder a la plataforma digital https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com/ o comunicarse al 0800-888-82476.