Buscan a Flopy, una caniche perdida hace unos meses: “No perdemos la esperanza de encontrarla”

En febrero de 2025 vieron por última vez a Flopy, una perrita caniche mini que desapareció de su hogar y desde entonces es intensamente buscada por su familia.

Aunque ya pasaron varios meses, no pierden la esperanza de reencontrarse con ella y apelan a la solidaridad de la comunidad para ayudar en su búsqueda.

“Es una perrita adulta, castrada y ciega de un ojo, lo tiene celestito. Tiene la colita corta como un pompón, es chiquita y viejita, con rulos y un poco de color canela en el lomo”, describieron sus dueños, que se encuentran profundamente angustiados por su ausencia.

Según contaron, cuando Flopy se perdió estaba gordita, “como si estuviera preñada", pero está castrada.

Es una perrita muy querida por su familia, que asegura que haría lo que sea por recuperarla. Por eso, ofrecen recompensa a quien pueda devolverla.

Cualquier información puede comunicarse por WhatsApp a los números 3564 619265 o al 3564 367509.