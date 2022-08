Ya funciona el mamógrafo móvil en la Plaza Cívica: quedan turnos disponibles

El mamógrafo móvil de Avon-Lalcec que recorre el país realizando controles mamarios gratuitos a personas entre 40 y 65 años, sin obra social, ya se encuentra efectuando estudios en la Plaza Cívica de San Francisco.

El móvil estará hasta el jueves en nuestra ciudad y todavía quedan algunos turnos para aquellas mujeres que deseen realizarse su estudio.

Catalina Borello de Lalcec San Francisco expresó su alegría tras recibir al móvil: “Le estamos dando la oportunidad a todas las mujeres que no tengan obra social de que se hagan una mamografía. Estamos dando 45 turnos por día, todavía quedan algunos horarios libres así que si alguna mujer no sacó su turno y quiera hacerse su mamografía que por favor venga, quedan los últimos y no dejen pasar su oportunidad. Es un estudio costoso si se hace de forma privada, y necesario a partir de los 40 años”.

A partir de las 8, las mujeres de Lalcec San Francisco reciben a las mujeres en la Tecnoteca, en plena Plaza Cívica.

Con respecto a la respuesta de las mujeres, Borello manifestó que “muchas de ellas por la pandemia no se pudieron hacer sus mamografías y ahora los costos son elevados en la parte privada, por eso tuvimos buena convocatoria, tenemos bastante gente para los cuatro días”.

Vale recordar que estos controles están dirigidos a mujeres de entre 40 y 65 años, sin obra social, con pedido médico y que deben presentarse con DNI y barbijo