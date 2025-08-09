El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) inauguró su nueva sucursal en el Parque Industrial, Tecnológico y Logístico de San Francisco. Un servicio bancario que incluye atención personalizada, gestión de cuentas empresariales, operaciones de caja, cobros y pagos, líneas de crédito para el sector productivo, comercio exterior y dos cajeros automáticos.

Ubicada sobre calle Gontero 4210, en el ingreso norte del predio, la sucursal cuenta con una superficie de 91 m² equipada con tecnología de última generación.

Durante la inauguración, el gerente general del Parque Industrial, Leonardo Beccaría, expresó la importancia de la sede la comunidad industrial. Recordó la preocupación que hubo meses atrás, cuando Banco Galicia anunció el cierre de su sucursal en el Parque: “Nos comunicaron que, por una decisión estratégica, iban a reducir el número de sucursales en todo el país y que entre ellas estaba la instalada aquí. Claramente no podíamos darnos el lujo de perder ese servicio”.

Ante este escenario, las autoridades del Parque iniciaron gestiones con distintas entidades bancarias públicas y privadas para asegurar la continuidad del servicio financiero dentro del predio.

“Nos dio el sí”

Según relató Beccaría, fue el propio gobernador Llaryora quien garantizó la presencia de Bancor: “Del único que recibimos un sí fue de Martín. Me dijo: ‘El Banco de Córdoba va a estar presente’”.

El gerente valoró especialmente la decisión del banco estatal de Córdoba de asumir ese compromiso, al que calificó como estratégico: “No es un banco más. Es el banco de todos los cordobeses, que nos dijo que sí. De la mano de un gobernador sanfrancisqueño, que conoce de producción, de generación de empleo genuino, que acompaña a la industria y genera condiciones para que las empresas se radiquen en Córdoba”.

En esa línea, Beccaría también mencionó otros hitos recientes que, a su entender, demuestran el respaldo del gobierno provincial al desarrollo productivo. Entre ellos, destacó la inauguración del Puerto Seco en Córdoba capital junto a la CACEC y la adjudicación de la Provincia para finalizar la obra de la Autopista Nacional 19: “Se sigue generando infraestructura necesaria para el desarrollo de cualquier industria, como fue el reciente hecho histórico de hacerse cargo de construir los tramos abandonados de la Ruta 19, a la espera de la transferencia del gobierno nacional”.

Por último, hizo un llamado al compromiso de las empresas del predio con el nuevo servicio: “Este banco, al igual que cualquier empresa, vive de sus clientes. De la misma manera que tomaron la decisión de radicarse para brindar este servicio tan importante, hay que acompañarlos apostando a la producción”.

La nueva sucursal atenderá al público de lunes a viernes, de 8 a 13. Desde Bancor destacaron que el Parque Industrial de San Francisco es el más grande de la provincia y genera empleo directo para alrededor de 4.000 personas. También informaron que, en el departamento San Justo, Bancor lidera el mercado regional con más del 60% de cobertura en servicios financieros, 38,3% de las sucursales y el 47% de los cajeros automáticos.