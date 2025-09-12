San Francisco se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del año: la 6ª edición de la Expo Tattoo, que se realizará el sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025 en el Superdomo.

Los visitantes podrán observar en vivo el trabajo de 120 tatuadores además de apreciar distintos productos como indumentaria, piercing y el trabajo artístico de caricaturistas. A esto se agrega la presencia de dos bandas en vivo cada jornada.

La expo estará abierta al público los días sábado y domingo de 10 hasta la medianoche. La entrada tiene un valor de 10 mil pesos y puede utilizarse en los dos días.

Gabriel Flores es uno de los organizadores de la muestra junto a Juan Manuel Monzoni. En principio, Flores expresó que “esta no es una simple exposición de tatuajes, sino que es una muestra integral que aglutina muchas especialidades relacionadas y complementarias a los tatuajes como actividad principal y la más convocante”.

Durante los dos días que dura la muestra, Flores señaló que “se pondrá en marcha una competencia de tatuadores dividido por categorías como realismo, blanco y negro, color, etc. Mientras van participando, un jurado irá observando y evaluando el trabajo de los tatuadores y, al final de la noche, se da a conocer el fallo destacando el primero y segundo puesto de cada categoría”.

Además, agregó que “cualquier persona que lo desee podrá hacerse los tatuajes que quiera con los artistas que nos visitan. Algunos ya tienen turnos sacados y otros tienen turnos disponibles. Igualmente podrán hacerse una caricatura o comprarse una remera o los distintos objetos que estarán en la exposición”.

La Expo Tatoo se muestra también como un lugar ideal para relajarse a partir de que se dispuso un espacio de cafetería, heladería y bufet con bebidas.

Por último, rescató que “San Francisco se muestra como la ciudad ideal para hacer este tipo de muestras, no solo por la gente que participa en buen número en cada convocatoria sino porque, además, tiene la infraestructura adecuada con el Superdomo que nos permite lucirnos ante los artistas que nos visitan desde distintas partes del país”.