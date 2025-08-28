Vuelve el Teatreando 2025 al Centro Cultural San Francisco: mirá todas las obras
Se inaugura este viernes 29 de agosto con Rebelión Otoñal y habrá funciones todos los fines de semana. Precios y cómo comprar las entradas.
El Centro Cultural San Francisco será nuevamente escenario del Ciclo Teatreando 2025, una propuesta organizada por la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Cultura de la Municipalidad, bajo la coordinación del director del Taller Municipal de Teatro, Eric Flores.
La programación se desarrollará entre el 29 de agosto y el 28 de septiembre, con funciones los viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20. Las entradas tendrán un valor general de $6.000 y podrán adquirirse media hora antes de cada función o de manera anticipada a través de los referentes de cada compañía teatral participante.
Desde el Gobierno municipal destacaron que el Teatreando se consolida como una propuesta que enriquece la vida cultural de San Francisco, con una programación diversa que combina clásicos, humor, drama y reflexión social.
Una programación variada para todos los públicos
El ciclo se inaugurará el viernes 29 de agosto con “Rebelión Otoñal”, un radioteatro en vivo de La Comedia San Francisco dirigido por Adrián Vocos, que homenajea a Alberto Migré con una historia de amor, esperanza y rebeldía frente al paso del tiempo.
El sábado 6 de septiembre subirá a escena “Terapia”, del dramaturgo Martín Giner, a cargo del grupo La Puerta bajo la dirección de Gabriel Fiorito, con humor y enredos entre paciente y terapeuta.
El domingo 14 de septiembre será el turno del Taller Municipal de Teatro con las obras “Ahora somos cuatro” y “Y que…”, ambas dirigidas por Eric Flores. Se trata de relatos con tensión, silencios y memorias que cruzan lo íntimo con lo colectivo.
El viernes 19 de septiembre se presentará “Las González”, de Hugo Luis Saccoccia, puesta en escena por Latearte Teatro, que retrata la vida de cuatro hermanas en un pueblo del interior en los años 90.
Finalmente, el domingo 28 de septiembre el ciclo cerrará con “Ejercicio para actrices”, versión libre del grupo Trípticas Teatro sobre la obra de Griselda Gambaro, que combina humor, ironía y drama para reflexionar sobre el rol de la mujer en el teatro y en la vida.
Cómo comprar las entradas
- “Rebelión Otoñal”: radioteatro en vivo sobre un grupo de residentes de una residencia geriátrica que deciden rebelarse a los prejuicios de la vejez y soñar de nuevo. Duración: 60 minutos. Entradas anticipadas: La Comedia San Francisco, 3564 590390.
- “Terapia”: un paciente con un complejo de Edipo sorprende a su doctor con situaciones desopilantes en la obra de Martín Giner. Entradas anticipadas: La Puerta, 3564 674150.
- “Ahora somos cuatro”: ambientada en una celda opresiva, presenta cinco almas en soledad que resisten al olvido con voces y silencios.
- “Y que…”: diálogo íntimo entre dos mujeres que enlazan recuerdos y resistencias en un tiempo suspendido. Entradas anticipadas: Taller Municipal de Teatro, 3564 473150.
- “Las González”: historia de cuatro hermanas atravesadas por prejuicios y deseos ocultos en un pueblo del interior de los 90. Duración: 70 minutos. Entradas anticipadas: Latearte Teatro, 3564 222483.
- “Ejercicio para actrices”: tres mujeres exploran con humor, pasión y drama el universo de Gambaro, reflexionando sobre el teatro y la vida. Entradas anticipadas: Trípticas Teatro, 3564 476388.