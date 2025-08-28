El Centro Cultural San Francisco será nuevamente escenario del Ciclo Teatreando 2025, una propuesta organizada por la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Cultura de la Municipalidad, bajo la coordinación del director del Taller Municipal de Teatro, Eric Flores.

La programación se desarrollará entre el 29 de agosto y el 28 de septiembre, con funciones los viernes y sábados a las 21 y los domingos a las 20. Las entradas tendrán un valor general de $6.000 y podrán adquirirse media hora antes de cada función o de manera anticipada a través de los referentes de cada compañía teatral participante.

Desde el Gobierno municipal destacaron que el Teatreando se consolida como una propuesta que enriquece la vida cultural de San Francisco, con una programación diversa que combina clásicos, humor, drama y reflexión social.

Una programación variada para todos los públicos

El ciclo se inaugurará el viernes 29 de agosto con “Rebelión Otoñal”, un radioteatro en vivo de La Comedia San Francisco dirigido por Adrián Vocos, que homenajea a Alberto Migré con una historia de amor, esperanza y rebeldía frente al paso del tiempo.

El sábado 6 de septiembre subirá a escena “Terapia”, del dramaturgo Martín Giner, a cargo del grupo La Puerta bajo la dirección de Gabriel Fiorito, con humor y enredos entre paciente y terapeuta.

El domingo 14 de septiembre será el turno del Taller Municipal de Teatro con las obras “Ahora somos cuatro” y “Y que…”, ambas dirigidas por Eric Flores. Se trata de relatos con tensión, silencios y memorias que cruzan lo íntimo con lo colectivo.

El viernes 19 de septiembre se presentará “Las González”, de Hugo Luis Saccoccia, puesta en escena por Latearte Teatro, que retrata la vida de cuatro hermanas en un pueblo del interior en los años 90.

Finalmente, el domingo 28 de septiembre el ciclo cerrará con “Ejercicio para actrices”, versión libre del grupo Trípticas Teatro sobre la obra de Griselda Gambaro, que combina humor, ironía y drama para reflexionar sobre el rol de la mujer en el teatro y en la vida.

Cómo comprar las entradas