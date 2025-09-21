Volver a empezar a los 40: una historia de superación gracias al programa Empleo +26

En noviembre de 2024, Carolina comenzó su práctica en la Clínica de Especialidades Dr. J. Enrique Carrá, donde recorrió diferentes áreas, desde pediatría hasta radiología. Luego de completar los seis meses de pasantía, fue contratada formalmente como secretaria en la sección de rayos, donde hoy se desempeña con entusiasmo y compromiso.

“Me sentí muy acompañada desde el primer momento por mis compañeras, el recibimiento fue muy grato. Esta experiencia me abrió a nuevos conocimientos y me gusta sentirme motivada de esta manera”, expresó Carolina.

Con formación administrativa y experiencia previa como profesora de folklore, Carolina decidió no dejar pasar la oportunidad cuando conoció el programa. Se acercó a la Oficina de Empleo Municipal, recibió asesoramiento y, con el acompañamiento del equipo técnico, inició su nuevo camino laboral.

Desde la Clínica, la jefa de Personal Helga Van Heyl valoró positivamente la incorporación: “Vimos potencial en ella. Es amable con los pacientes y se mostró predispuesta a aprender desde el primer momento”.

Van Heyl también destacó que programas como Empleo +26 permiten a las empresas conocer en profundidad a los postulantes y capacitarlos durante el proceso, facilitando luego su incorporación definitiva.

Empleo +26: una oportunidad real

El intendente Damián Bernarte remarcó que estas políticas de empleo fomentan el desarrollo laboral genuino, promoviendo el crecimiento profesional sin caer en el mero asistencialismo. Por su parte, Andrés Manías, director de Promoción de Empleo y Formación Profesional, subrayó: “Visibilizar estos casos es clave para que más personas se animen a tomar estas oportunidades. Hay tiempo hasta el 17 de octubre para postularse a través del CiDi”.

Actualmente, Carolina combina su nuevo trabajo con su rol de madre y su pasión por la danza. Su mensaje final fue claro y alentador: “A toda la gente de mi edad que cree que todavía no se puede, les digo que sí. Esto es un empuje en mi vida. Lo más importante para llegar a mejores lugares es ser responsable y comprometido”.