Este viernes la lluvia interrumpió a una semana marcada por las altas temperaturas. Desde la mañana y en diferentes momentos de la jornada la tormenta dijo presente y producto de ello se acumularon 44 milímetros, de acuerdo a la Estación Climatológica de UTN San Francisco.

Además el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta naranja para el norte de Córdoba, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y norte de Entre Ríos. Podrían seguir desarrollándose en la noche tormentas fuertes o localmente severas.

El fenómeno podría provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas mayores a los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.